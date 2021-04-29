Об этом пока не принято говорить вслух, но через 10 лет Криштиану Роналду будет фигурировать во всех рейтингах вроде «7 худших трансферов в истории «Ювентуса». За рельефного португальца отдали 100 млн евро и выписали ему 30 млн евро в год, но вместо победы в ЛЧ он принес Турину только страдания. До Криша «Юве» громил «Барсу», на равных боролся с «Баварией» и почти отыгрался с «Реалом», а после мегатрансфера стал вылетать от андердогов. «Аякс», «Лион» и «Порту» с тем самым штрафным – это уже тенденция.

Понятно, что Роналду побил кучу незначительных итальянских рекордов и прокачал продажи черно-белых джерси, но глобально миссия завалена – «синьора» перестала доминировать даже в Серии А. Менеджмент клуба явно бесится из-за ведомости Криша: зарплата безумно жирная, но инвестиции не отбиваются трофеями, поэтому форварда надо продавать.

Криштиану Роналду («Ювентус») в сезоне-2020/21 Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА Топ-фэнтези Sorare : Криша купили за $290 тысяч, Гризманн взял Захаряна 27/04/2021 В 07:34

Недавно в медиа утекло пророчество Аллегри, последнего человека, при котором «Юве» был успешен на дистанции. «Избавься от Роналду, он не дает команде и клубу расти», – такой совет Макс на прощание дал президенту Аньелли. Сейчас очевидно, что алленаторе был прав. Учитывая, что Массимилиано уже скоро может сменить Пирло, у КриРо нет перспектив в «Ювентусе»: да, можно досидеть до конца контракта, но на излете карьеры разумнее заняться чем-то великим. Например, помочь почти родному «МЮ».

Европейские издания пишут, что активнее всего Роналду интересуются именно «дьяволы» и «ПСЖ». Париж в этот шорт-лист добавлен чисто по инерции – сложно представить, что шейхи правда готовы насыпать мешки денег мужчине, которому в феврале 2022-го исполнится 37. К тому же инсайды по «Юнайтед» более конкретные и осязаемые: например, известно, что представители КриРо встречались с менеджером «Манчестера», а сам португалец готов подвинуться по зарплате.

Камбэк в «МЮ» подходит Криштиану со всех сторон. Во-первых, его гарантированно круто встретят, а для Роналду это важно: одним из факторов при трансфере в «Юве» были аплодисменты местных фанов после бисиклеты форварда за «Реал». Во-вторых, в «Юнайтед» у Криша будут два ежегодных шанса сверкнуть, а не один, как в Турине. Если в Италии болельщиков и боссов возбуждает строго ЛЧ, то в Англии нужно всего лишь выиграть первый титул Премьер-лиги после ухода Ферги – историческая, но достижимая цель.

В-третьих, Роналду все еще обожает большие матчи, а в Серии А их почти нет. Есть лишь соперники, которые по умолчанию смотрят на тебя снизу вверх. Любая победа ожидаема, любое поражение – сенсация и крах. В АПЛ все иначе: пару раз в месяц ты гарантированно играешь против равных и получаешь заслуженные респекты, если устраиваешь перфомансы в этих матчах.

Короче, продолжение карьеры в Манчестере интригует гораздо сильнее, чем отъезд в МЛС, скучные покеры во Франции или дальнейшая стагнация в «Юве». Это ведь безумно красиво: вернуться в клуб, который сделал тебя суперзвездой, и снова поднять «МЮ» на первую строчку. Только представьте: «Юнайтед» получает золотые медали, у Криштиану – слезы на глазах, а в ложе аплодирует сэр Алекс Фергюсон, который помнит, как этот тощий мальчик приехал на «Траффорд» из «Спортинга» и стеснялся брать номер Бекхэма.

Разумеется, у сделки между «МЮ» и «Юве» полно нюансов. Например, «синьора» хочет получить за Роналду Поля Погба – не факт, что это осуществимо. Или великие пенальти Фернандеша: Кришу придется донести, что в этой команде он уже не будет исполнять все удары с одиннадцати метров. Впрочем, в нулевых манчестерские коучи воспитывали португальца еще суровее, поэтому есть надежда, что Роналду толерантно отнесется ко всем ограничениям. Кстати, зарплата тоже вполне обсуждаема: Криш и сам понимает, что 30 млн евро в нормальных лигах ему уже не отсыпят.

Поль Погба и Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» Фото: Getty Images

У «Юнайтед» есть абсолютная четкий стимул взять Роналду. С тех пор, как САФ отправился на пенсию, в команде не было человека, который бы вонзил 20 банок за сезон в АПЛ. Ван Перси быстро слег, Руни мутировал в универсала, Златан сломался, Марсьяль нестабилен, Рэшфорд и Гринвуд пока очень молодые, а Кавани способен разве что на гроссмейстерскую десяточку голов за год. Логично, что сейчас лучшим страйкером остается Фернандеш, положивший с точки ровно половину мячей – 8 из 16.

Естественно, у Роналду полно недостатков (эгоизм, слабый прессинг и так далее), но даже в 36 лет он стабильно обеспечивает свои 20+ голов за сезон. Возможно, именно их «МЮ» не хватает для титула в АПЛ. Так что приглашение Криша – не шаг назад, а рациональный и мудрый трансфер на самую ближайшую перспективу.

Футбол 4-й Кубок Лиги у «Сити», «Барса» догнала «Реал», проблемы «Юве» 25/04/2021 В 21:01