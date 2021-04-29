Автомобиль голкипера «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро окрашен в нетипичные цвета для игрока манкунианцев.
Hummer аргентинского вратаря выполнен в голубом цвете с белой полосой на капоте посередине. Может показаться, что Ромеро скоро перейдет в «Манчестер Сити», но скорее всего, аргентинец просто покрасил авто в цвет национальной сборной.
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- В нынешнем сезоне Ромеро не провел за «МЮ» ни одного матча.
- За всю же карьеру в составе манкунианцев он сыграл 61 встречу и пропустил 27 мячей.
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