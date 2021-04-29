«Челси» настроен на приобретение нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна. Лондонский клуб продаст 12 футболистов, чтобы покупка норвежского футболиста стала возможной.

За всех футболистов лондонцы планируют выручить 230 млн евро – этой суммы должно хватить, чтобы у «Челси» не осталось конкурентов в борьбе за Эрлинга. Самым дорогим трансфером на выход должен стать Тэмми Абрахам, он оценивается в 46 млн евро. В нападающем заинтересованы «Вест Хэм» и «Лестер». Курт Зума (34 млн) может перейти в «Эвертон», в выкупе трансфера Фикайо Томори (28 млн) заинтересован «Милан».

Также в Лондоне хотят избавиться от Рубена Лофтус-Чика (28 млн), Росса Баркли (23 млн), Миши Батшуайи (17 млн), Давиде Заппакосты (11,5 млн), Виктора Мозеса (9 млн), Бабы Рахмана (8 млн), Кенеди (5,7 млн), Дэнни Дринкуотера (5,7 млн) и Айка Угбо (5,7 млн), сообщает Daily Star

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Transfermarkt оценивает Холанна в 110 млн евро.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Челси» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1).

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