24 сентября 2014 года «шпоры» сражались в Кубке Лиги с «Ноттингемом» из Чемпионшипа. Игра у лондонцев не шла: забить не получалось, а соперник реализовал редкий шанс. Вылетом «Тоттенхэма» все бы и закончилось, если не вышедший на замену Райан Мэйсон. На 72-й минуте 23-летний англичанин вонзил метров с 35 прямо в левую девятку. В оставшееся время «шпоры» дожали «лесников» еще двумя голами и прошли дальше. Так началась карьера Мэйсона в главной команде.

Райан Мэйсон, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Спустя всего семь лет главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон вывел команду на финал Кубка Лиги с «Манчестер Сити». Чуда не произошло: 29-летний парень не стал первым за 13 лет тренером-обладателем трофея для «шпор». Команда отделалась 0:1, но могла вынуть из сетки гораздо больше: «горожане» тотально доминировали и не оставили лондонцам ни шанса.

Чемпионат Англии 29-летний экс-игрок «Тоттенхэма» Мэйсон – новый тренер клуба 20/04/2021 В 10:07

Это был второй матч бывшего игрока «шпор» в качестве главного тренера команды. 20 апреля Райан Мэйсон возглавил основную команду «Тоттенхэма» до конца сезона после увольнения Жозе Моуринью.

В 29 лет Райан стал самым молодым главным тренером в истории АПЛ. Он младше собственных игроков Уго Льориса, Муссы Сиссоко, Тоби Алдервейрелда и Гарета Бэйла. Иначе как чудом назначение Мэйсона не назвать: парень всего 2,5 года играл в АПЛ, столько же тренировал юношеские команды – и вдруг возглавил околотоповый клуб, который еще пару лет назад играл в финале ЛЧ. Райан реализовал мечту, которая не сбывается у тысяч тренеров.

Карьера Мэйсона – извилистый путь, полный сложностей и драм. Воспитанник клуба подбирался к основе долгих шесть лет – через аренды, травмы и мочилово низших лиг. Мэйсон поступил в академию «шпор», когда ему было семь, и успешно играл за детские команды.

«В 17 лет Райан неожиданно превратился в игрока с большим потенциалом и отличным будущим. Сейчас в это трудно поверить, но в 12 он казался полной противоположностью атлетическому игроку: бледный, нервный, долговязый. Физически он был очень слабо развит, настолько, что не мог даже отправить мяч через все поле», – рассказал скаут академии «шпор» Ричард Аллен.

Райан Мэйсон, «Тоттенхэм» Фото: Reuters

В юношеской лиге Мэйсон показывал скилл: в 31 игре сезона-2008/09 атакующий полузащ наколотил 29 мячей и подписал первый контракт с клубом. Однако слова скаута отчасти объясняют, почему путь Райана к атлетичной Премьер-лиге получился трудным: Мэйсон немного окреп, но по меркам АПЛ все равно казался щуплым.

«Помню, как мы говорили с тренером академии Джоном Макдермоттом. – вспомнил Мэйсон. – Он убеждал меня в том, что не видит во мне футболиста Премьер-лиги, пока мне не стукнет 22 года. Все из-за развития моего тела. Некоторые ребята уже взрослели в 16. Но я в этот список явно не попал».

Райана аккуратно подпустили к основе: он попал в заявку и однажды вышел на пару минут в ЛЕ. Но этого было мало: в сезоне-2009/10 он отправился в клуб Лиги 1 «Йовил» – отыграл за него большую часть кампании, забил шесть мячей и отдал пять голевых.

Дальше наступили мрачные времена. Аренда в «Донкастер» подпортилась травмами: два сезона в команде Чемпионшипа Мэйсон больше лечился, чем играл. Неважной получилась и командировка в «Миллуолл» – Райан отбегал за клуб всего шесть матчей. В сезоне-2012/13 Мэйсон вернулся на «Уайт Харт Лейн» гонять за дубль «шпор». Там его заметил новый коуч главной команды Андре Виллаш-Боаш, который подтянул Райана к заявке и выпустил на поле в конце игры с «Лацио» в ЛЕ. Но не более.

Тогда Мэйсона занесло аж во французский «Лорьян», но и там случился полный провал: ноль матчей за основу в чемпионате. Пришлось начать все сначала и уйти в английскую Лигу 1, где когда-то все получалось. В следующем году Райан согласился на «Суиндон», бодро откатал первый круг и вонзил пять банок в чемпионате, но опять травмировался и пропустил остаток сезона.

После «Суиндона» Райан вернулся домой. Ему исполнилось 23 – на сбитого летчика Мэйсон был похож больше, чем на игрока с перспективами. Но новый тренер лондонцев Маурисио Почеттино думал иначе.

Райан Мэйсон, Харри Кейн Фото: Eurosport

«Наш первый разговор [с Почеттино] состоялся в аэропорту, когда мы летели в турне в США. – вспомнил Мэйсон. – Тогда мы стояли в очереди на рейс и говорили. Я понял, что у нас похожие взгляды на жизнь и на футбол. Мы проболтали около 25 минут. Ранее я бы никогда и не подумал, что могу столько разговаривать с тренером «Тоттенхэма». Пока мы летели, меня не покидала лишь одна мысль: «Это может быть моим шансом!»

Шанса пришлось дожидаться вплоть до сентябрьского вечера в Ноттингеме: Райан восстанавливался после травмы и долго набирал форму. После победы над «лесниками» Мэйсон вдруг попал в основу на дерби с «Арсеналом». Матч закончился со счетом 1:1 – Райан отыграл 90 минут и неплохо двигал мяч в центре поля. С тех пор Мэйсон стал регулярным игроком старта, провел 31 матч в сезоне-2014/15 и заслужил один матч за английскую сборную.

«В начале Райану было сложно у нас, потому что ему тяжело давались тренировочные сессии из-за интенсивности. – рассказал Почеттино. – Но потом команда вылетела на турне по США, мы с Райаном встретились в аэропорту и где-то 30 минут делились информацией о себе и разговаривали. И я сказал Хесусу [Пересу, помощнику Почеттино]: «Вау, я уже люблю Райана. Не знаю, хороший ли он игрок, но я люблю его как человека».

Потом, в нашей первой игре в Сиэтле, он понимал все. После всего пары тактических тренировок он был быстр и схватывал все на лету: движения, тайминги, концепции. Может быть, некоторым игрокам понадобился бы целый сезон, а ему всего пара тренировок. Тогда я сказал: «У нас в руках отличный игрок»

Первый сезон аргентинского коуча был перестроечным. Тренеру пришлось отцепить от состава полкоманды (кшли Аарон Леннон, Эммануэль Адебайор, Роберто Сольдадо, Андрос Таунсенд, Кайл Нотон) и тушить пожар в обороне – «шпоры» пропустили больше, чем вылетевший «Халл». Команда заняла пятое место и отстала на шесть очков на первой четверки.

Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Мэйсон вместе с Харри Кейном, Эриком Дайером, Беном Дэвисом, Данни Роузом, Кристианом Эриксеном и другими стал частью обновленных «шпор» – сумасшедшей молодой команды Почеттино, готовой носиться 90 минут и душить соперника прессингом. А главное – прибавлять.

Сезон-2015/16 начинался для Райана неплохо: он получил восьмерку на спине, выходил в старте в первых играх и, по собственным словам, был лучшим игроком «шпор», хотя команда погрязла в серии ничьих. В пятом туре против «Сандерленда» случились триумф и драма Райана: в конце встречи Мэйсон ворвался в штрафную и вонзил мяч в сетку, но в момент гола вратарь гостей Костел Пантилимон сбил восьмого номера и нанес ему травму.

С тех пор для Мэйсона все вновь пошло наперекосяк: Райан недолечил травму и усугубил повреждение, затем ненадолго вернулся, но подвернул лодыжку в матче против «Челси» и выбыл на пару месяцев. На беду Мэйсона, лучший футбол в жизни начал показывать его прямой конкурент по позиции Мусса Дембеле, умевший держать мяч под прессингом и доставлять его в атакующую зону. Вернувшись после травм, Райан обнаружил себя игроком запаса.

«Мусса находился в великолепной форме. Основной состав был подобран идеально, поэтому никаких реальных аргументов поднять меня со скамейки запасных не находилось, – справедливо замечал Райан.

Мэйсон не вышел на поле в первых трех играх следующего сезона, а ему уже стукнуло 25. И тогда он решил, что пора менять команду. Так Райан оказался в «Халле», который выложил за него рекордные 13 миллионов фунтов.

«В 25 лет я обязан иметь постоянную игровую практику. – объяснил Мэйсон. – Я надеялся поиграть год в «Халле», а потом перейти еще куда-то. Возможно, даже обратно в «Тоттенхэм». Да, это был мой образ мышления. Карьера футболиста очень коротка, поэтому в какие-то моменты ты просто должен быть немного эгоистичным».

Поиграть в «Халле» даже год не получилось: в январском матче против «Челси» Мэйсон столкнулся головой с защитником Гэри Кэйхиллом и покинул поле на носилках.

Гари Кэйхилл и Райан Мэйсон столкнулись в матче «Челси» – «Халл Сити» Фото: AFP

«Был угловой возле наших ворот. Мяч был в воздухе, я подпрыгнул, чтобы сыграть головой и в тот же момент почувствовал адскую боль, разрывающую череп. Это была самая ужасная боль, что я когда-либо чувствовал в жизни.

Люди думают, что я не помню ее из-за болевого шока. Но это не так – я помню все. Помню, как ко мне бежал врач, ужасную боль в моей голове, отдающую во все тело. Ваше тело начинает паниковать и трястись, когда вы получаете серьезную травму – оно знает, что с вами произошло что-то плохое. Боль была адской: как будто в моей голове взорвалась бомба – в самом центре», – вспомнил футболист.

Сразу же после столкновения Мэйсона по настоянию врача увезли в профильный госпиталь «Сент-Мэри», а не в ближайшую больницу. Райан признался: это решение доктора спасло его жизнь – уже через 61 минуту игрока прооперировали. Оказалось, что Мэйсон пережил перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

«Что я помню потом? Как проснулся. Перед глазами все казалось размытым. – рассказывал Мэйсон. – Помню, как мне было больно. Вокруг все так шумело, что меня перевели в отдельную тихую комнату. Любой шум, любое движение разрывало голову. Даже голоса медсестер, которые тихонько шептались в коридоре, отдавали мне в мозг. Я был слишком чувствителен к любым звукам».

Мэйсону вставили в череп 14 металлических пластин с 28 винтами, а также 45 скоб, которые, по словам Райана, оказалось мучительно больно снимать. Первое время футболист с трудом мог идти по прямой и даже открывать рот: «Первые три месяца после травмы были самыми тяжелыми. Сплошные челленджи: могу ли я просто сидеть в постели или снова ходить. Это было очень тяжело эмоционально не только для меня, но и для моей семьи».

Райан пытался восстановиться: проводил самостоятельные тренировки, бегал по полю, поворачивался и крутился, бил по мячу, занимался в шлеме – прямо как у Петра Чеха. Он всерьез хотел вернуться на поле, но сканирование выяснило: мозг поврежден – игра в футбол может привести к эпилепсии или даже деменции.

«Мы поговорили с несколькими нейрохирургами, и они рассказали мне, что со мной может произойти, если я снова сыграю в футбол. Они настаивали, что если я вернусь и начну вновь играть головой в течение хотя бы полугода, то вполне возможно заработаю деменцию или эпилепсию в свои 28 или 29 лет. Врачи говорили, что мое восстановление – чудо, но футбол может все испортить»

Райан сдался и завершил карьеру в феврале 2018-го – в 26 лет. На высшем уровне он поиграл всего 2,5 сезона.

Он начал постигать жизнь за пределами футбола: учился играть на фортепиано, занимался гольфом. В декабре у бывшего игрока родился сын. «Я посмотрел на него – и все, о чем я мог думать, было: «Как же мне повезло и как я счастлив сейчас». Мой сын – это то, на чем я концентрируюсь в жизни», – отметил Райан.

От футбола Райан тоже не смог отключиться. Первые месяцы после завершения карьеры он выступал экспертом в медиа, а затем Мэйсону позвонил тогдашний глава академии «шпор» Джон Макдермотт и предложил экс-игроку стать его помощником в команде U-23.

Тренировать Райану понравилось: «Чем чаще я приходил на базу, тем сильнее становился эмоционально вовлеченным. Это быстро превратилось для меня в зависимость». В 2018-м году Мэйсон получил первый контракт и возглавил команду U-19. Два года спустя Джон Макдермотт покинул «Тоттенхэм», а Мэйсона назначили главой академии в возрастных группах от 17 до 23 лет. На этой должности он проработал до апреля 2021-го и оставил команду на промежуточном втором месте в молодежной АПЛ.

Будем честны: задержаться у руля «Тоттенхэма» Райану поможет только чудо, ведь ключевой матч с «Сити» Мэйсон проиграл. Вряд ли успех в оставшихся играх сезона убедит босса клуба Даниэля Леви оставить молодого коуча полноценным главным.

Райан Мэйсон, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Но есть и позитивные моменты. Свой первый матч на новом посту Мэйсон выиграл у «Саутгемптона» со счетом 2:1, вырвав победу в компенсированное время. По одному матчу судить о тренерских методах юного коуча сложно, но «Тоттенхэм» изменился: не прижимался к воротам, как при Моуринью, а давил через фланги, активно прессинговал и показал характер. Чем-то это напомнило стиль Почеттино, ключевого тренера в карьере Райана.

Показательны слова Уго Льориса, который на пять лет старше Мэйсона: «Даже за короткое время он дал нам командную структуру, форму и показал свой футбольный подход. Ему 29 лет, но он показывает большую зрелость и уверенность. Он передает эту позитивную энергию игрокам».

В Мэйсона верит экс-форвард «шпор» Димитар Бербатов и сравнивает его с Юлианом Нагельсманном, который возглавил «Хоффенхайм» в 28. «Нагельсманн был почти таким же. Теперь, в 33, он имеет такой большой опыт, что его считают одним из лучших тренеров в современном футболе».

В успехе Райана не сомневается его экс-одноклубник по «Халлу» Уилл Кин: «Он один из тех людей, которые делают все в соответствии с высочайшими стандартами. Он всегда был большим профессионалом. Я уверен, что он учел это в тренировках. На меньшее он не согласен. Он перфекционист».

Трудно сказать, как сложится тренерская карьера Мэйсона. Есть путь Нагельсманна, который в свои 33 входит в топ тренеров мира и вот-вот возглавит «Баварию». Не так ярок (но и не так плох) сценарий предыдущего рекордсмена-фрешмена среди тренеров в АПЛ: Аттилио Ломбардо, будучи игроком, ненадолго возглавил «Кристал Пэлас» в 32, тренировал в итальянских молодежках и низших лигах, а сейчас помогает Роберто Манчини в сборной Италии.

Но самое важное: главную битву в жизни Райан Мэйсон уже выиграл.

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