Жозе Моуринью займется журналистикой во время чемпионата Европы по футболу. Португальский тренер будет работать в двух местах – в газете и на радио.

Двукратный обладатель Лиги чемпионов будет вести собственную колонку в The Sun, а на talkSPORT португальский тренер станет радиоведущим.

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«talkSPORT – это радиостанция для фанатов, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к ней. Евро будет фантастическим турниром, и talkSPORT поймает весь азарт фанатов. В обсуждениях с командой я чувствую их волнение по поводу Евро. Очень рад быть частью этого», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.

За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.

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