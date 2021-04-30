Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру поставят памятник в родном городе Кристиансунд. Чтобы увековечить специалиста, местные жители собрали 60 тысяч евро.

Статуя Сульшера будет установлена на западном побережье Норвегии. Ее исполнит скульптор Торе Бьорн Скьольсвик, который возьмет за работу 86 тысяч евро. Изначально ее планировал приобрести поклонник тренера Уле Тондер, однако население Кристиансунда численностью 24 тысячи человек согласилось покрыть расходы и подарить скульптуру покупателю. Если денег соберут больше, чем нужно, вся прибыль пойдет в благотворительную организацию Good Values.

«Моя карьера показывает, что даже маленький Кристиансунд может достичь целей. Я, конечно, невероятно благодарен за возможности, которые дала мне футбольная карьера», – приводит слова Сульшера Tidens Krav

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Попытка создать скульптуру Сульшера уже случалась, но фанаты не встретили ее с воодушевлением.

Уле-Гуннар Сульшер тренирует «МЮ» с 2018 года.

С 1996-го по 2007-й норвежец выступал за команду как футболист.

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