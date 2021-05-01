Матч 34-го тура АПЛ между «Лестером» и «Саутегмптоном» был приостановлен по религиозным соображениям.

Пауза была сделана в середине первого тайма ради защитника «Лестера» Уэсли Фофаны – мусульманина по вероисповеданию, который соблюдает пост в Рамадан. Ему было необходимо съесть банан и выпить энергетический напиток: согласно правилам, во время 30-дневного поста верующие могут принимать пищу только до восхода солнца и после заката.

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Ранее все судьи АПЛ обсудили вопрос о приостановке вечерних матчей во время Рамадана. Раньше это было возможно, только если об этом договорились капитаны обеих команд перед игрой.

«Лестер» и «Саутгемптон» сыграли со счетом 1:1.

«Лестер» идет на третьем месте, уступая четыре очка «МЮ» и 14 – «Сити». «Саутгемптон» расположился на 14-й строчке.

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