Опубликовано 01/05/2021 в 16:57 GMT | Обновлено 01/05/2021 в 17:00 GMT

Португальский тренер Жозе Моуринью раскритиковал чемпионаты Германии и Франции за отсутствие конкуренции и заявил, что никогда не возглавит клуб из Бундеслиги или Лиги 1.

«В Германии и Франции ваша судьба предопределена, если вы перейдете в клуб A – «Бавария» или клуб B – «ПСЖ». В Англии конкуренция находится на высочайшем уровне. Это меня привлекает. Все дело в давлении. Я хочу его и всегда выберу давление. Я отказываюсь ехать в страну, где нет давления. Отказываюсь!», – сказал Моуринью в интервью The Times

Есть еще одна причина, почему Жозе не поедет тренировать в Германию и Францию – он уже подыскал вакансию в другой сфере. Во время чемпионата Европы Моуринью будет вести собственную колонку в The Sun, а на talkSPORT станет радиоведущим.

Чемпионат Англии Матч АПЛ прервали ради игрока, соблюдающего пост в Рамадан 13 ЧАСОВ НАЗАД

«Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.

За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.

Чемпионат Англии Земляки Сульшера собрали почти €100 тысяч на памятник тренера ВЧЕРА В 14:32