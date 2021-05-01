Португальский тренер Жозе Моуринью раскритиковал чемпионаты Германии и Франции за отсутствие конкуренции и заявил, что никогда не возглавит клуб из Бундеслиги или Лиги 1.
«В Германии и Франции ваша судьба предопределена, если вы перейдете в клуб A – «Бавария» или клуб B – «ПСЖ». В Англии конкуренция находится на высочайшем уровне. Это меня привлекает. Все дело в давлении. Я хочу его и всегда выберу давление. Я отказываюсь ехать в страну, где нет давления. Отказываюсь!», – сказал Моуринью в интервью The Times.
Есть еще одна причина, почему Жозе не поедет тренировать в Германию и Францию – он уже подыскал вакансию в другой сфере. Во время чемпионата Европы Моуринью будет вести собственную колонку в The Sun, а на talkSPORT станет радиоведущим.
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- «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов во второй части сезона.
- За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от «шпор» 30 миллионов фунтов (34,5 миллиона евро) – это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.
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