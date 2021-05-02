Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, успеет ли защитник Вирджил ван Дейк восстановиться к Евро и выступить на турнире в составе сборной Нидерландов.

«У Вирджила травма колена. Не хочу его удерживать, но заставлять играть на Евро его тоже нельзя. Нужно просто смотреть правде в глаза. Мы находимся в этом спорте довольно давно, чтобы понимать: если хочешь сыграть на таком турнире, ты должен начать тренироваться раньше. Нельзя пропустить 10-11 месяцев, а потом заиграть в футбол после недели тренировок. Это невозможно и не должно быть возможным.

Никто не удерживает Вирджила, но мы не хотим заставлять его что-то делать. Речь идет о футболисте и его карьере. Он пытается прийти в форму как можно скорее, и сейчас мы не знаем, когда именно он вернется. С Евро все напряженно. В любом случае, Вирджил сам будет принимать решение», – цитирует Клоппа Goal.com

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Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в пятом туре АПЛ-2020/21.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля.

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