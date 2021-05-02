Фанаты «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «Ливерпулем» устроили массовый протест против владельцев клуба – семьи Глейзеров.

Акции болельщиков «Юнайтед» против Глейзеров стартовали на прошлой неделе, когда перед «Олд Траффорд» был сожжен американский флаг и вывешены антиглазеровские баннеры. Новый гигантский протест был запланирован в день игры с «Ливерпулем» 2 мая. На акции, которая должна была начаться за несколько часов до стартового свистка, ожидается около 10 000 болельщиков, которые выступят с резким заявлением против Глейзеров.

Но еще до организованной акции протеста большая группа фанатов с сигнальными ракетами появилась прямо у входа в отель, в котором остановились игроки «МЮ». Болельщики прорвались сквозь полицейский кордон и заряжают чанты против ненавистных владельцев. Изумленные игроки наблюдают за происходящим из окон отеля.

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Хулиганы также прорвались на «Олд Траффорд» и высыпали на командное поле.

Тесная связь семьи Глейзеров с «красными дьяволами» началась с 13 мая 2005 года, когда Малкольм Глейзер за 1,47 млрд долларов выкупил контрольный пакет (50% + акция) акций клуба.

Еще через три дня он обладал уже 75% акций, которые автоматически давали ему полный контроль над клубом.

Болельщики «МЮ» давно выступают против Глейзеров, но с неудачным запуском Суперлиги протесты вспыхнули с новой силой.

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