Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 34-м туре АПЛ находится под угрозой срыва.

Стартовый свисток должен был прозвучать в 18:30 (мск), но за пару часов до начала игры протестующие против семьи Глейзеров фанаты «Юнайтед» прорвались на «Олд Траффорд» и высыпали на поле. Из-за этого старт матча отложен на неопределенный срок. Как сообщает журналист Роб Бланшетт, официальные представители клубов не смогли попасть на стадион, а главный арбитр Майкл Оливер был вынужден уехать по пути на «Олд Траффорд». Команды остаются в отелях.

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Болельщики «МЮ» давно выступают против Глейзеров, но с неудачным запуском Суперлиги протесты вспыхнули с новой силой.

Тесная связь семьи Глейзеров с «красными дьяволами» началась с 13 мая 2005 года, когда Малкольм Глейзер за 1,47 млрд долларов выкупил контрольный пакет (50% + акция) акций клуба.

Еще через три дня он обладал уже 75% акций, которые автоматически давали ему полный контроль над клубом.

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