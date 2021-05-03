На заре карьеры Жозе Моуринью был тем самым крутым парнем, который не смотрит на взрыв. Во время празднования победы «Порту» в Лиге чемпионов в 2004 году португалец уже думал о следующем вызове в «Челси». То же случилось в 2010-м, когда Жозе добыл для «Интера» первый Кубок чемпионов за 45 лет, но покинул обожавших его игроков и фанатов ради нового испытания в «Реале».

Вся команда тогда отправилась на забитый шампанским самолет, а Особенный сел в машину и поехал в отель – тот финал прошел в Мадриде. Что-то похожее повторилось пару недель назад: футбольный мир сотрясла новость о создании Суперлиги, «Тоттенхэм» готовился к кубковому финалу, а Моуринью паковал вещи в автомобиль у своего дома в Лондоне.

Разница все же есть, спустя 11 лет Жозе ушел не в лучах славы и не потому, что на старом месте всем все доказал – на этот раз коуч превратил недавнего финалиста Лиги чемпионов и претендента на победу в чемпионате Англии в предсказуемую посредственность. При этом получил очередную солидную неустойку за увольнение.

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«Вы меня знаете. Знаете, что я не собираюсь раскрывать карты. Перезарядиться? Незачем. У меня нет необходимости в перерыве. Я всегда в футболе», – сказал с виду совершенно спокойный португалец обступившим его репортерам.

За первые 14 лет тренерской карьеры у Моуринью был только один значительный перерыв. У него не было паузы перед «Порту» в 2002 году, из которого в 2004-м он сразу перешел в «Челси». Миланский «Интер» он без отпуска сменил на «Реал Мадрид» в 2010-м, а оттуда сразу вернулся под крыло Абрамовича в 2013-м. Только после первого периода в «Челси» в 2007-м он уделил несколько месяцев путешествиям с семьей, но вернулся к работе уже к середине сезона..

Тогда у него не было недостатка в предложениях. Его кандидатуру рассматривала «Барселона», но в клубе посчитали, что он может навредить имиджу. Португальцем интересовался «Тоттенхэм» и даже сборная Англии, но Особенный сосредоточился на поиске вакансии в клубном футболе.

«В то время я почти, почти, почти согласился возглавить сборную Англии, но это было правильное решение, моя жена была права. Она сказала мне отказаться. Я не могу ждать большое соревнование два года. Я не могу провести два года, играя против Казахстана и Сан-Марино. Это не для меня. В конце концов, моя жена сказала: «Никакого футбола, никаких матчей – это не для тебя», – хвастался престижным оффером Жозе в 2014 году.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

С тех пор коучу пришлось привыкнуть к жизни без спорта. После второго увольнения из «Челси» в 2015-м – через семь месяцев после триумфа в АПЛ – он ждал предложение из «Манчестер Юнайтед» 162 дня. После ухода из «МЮ» и до оффера от «шпор» прошел почти целый год – 337 дней. В отличие от отпуска Гвардиолы после сезона-2012/13, последние перерывы Моуринью были вынужденными. Анализ матчей в телевизионной студии, написание колонок для желтых таблоидов и промо букмекеров – явно не предпочтительный досуг Особенного.

Для скорейшего возвращения в игру у Жозе есть три серьезных преграды: устаревшие принципы, репутация скандалиста и прошлые скитания. Опыт его работы в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» показывает, что ориентирующиеся на современные футбольные тренды команды и отдельные футболисты тяжело принимают авторитарный стиль португальца, заточенный на оборону. Игроки «шпор» жаловались, что через полтора года после ухода Почеттино они использовали в атаке наработанные при аргентинце комбинации.

Как писал The Athletic , «Тоттенхэм» позвали в Суперлигу по трем причинам: новый современный стадион, управленческие таланты Даниэля Леви и медийность Моуринью. Его назначение всегда сопряжено с работой клуба над имиджем – Жозе гарантированно привлечет к команде внимание, но велика вероятность, что пиар окажется черным. Коуч способен как сплотить футболистов и заставить их прыгнуть выше головы, так и насадить в раздевалке разлагающую и токсичную атмосферу.

Португалец ждал оффер от «Манчестер Сити» в 2016 году, но «горожане» в итоге назначили Пепа. То же случилось с «Ювентусом» и Маурицио Сарри, с «Интером» и Антонио Конте, с «Реалом» и Зинедином Зиданом – дважды. Команды из Мадрида и Милана всерьез рассматривали возвращение португальца, но, вероятно, сценарий его камбэка в «Челси» отговорил боссов испанского и итальянского клубов.

С этим связана и еще одна беда Жозе – он успел поработать в пяти из 12 команд, которые попытались образовать Суперлигу. Если прибавить к ним немецкие гранды и «ПСЖ», выходит, что португалец поработал в трети европейских топ-клубов, где-то по паре раз. С каждым новым местом его выбор становится все беднее, и последние результаты не добавляют поинтов резюме Особенного.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

Что ждет Моуринью дальше? Не знает даже сам тренер, но логичным способом реанимировать карьеру и вновь разжечь внутренний огонь станет работа со сборной. Жозе говорил о мечтах возглавить национальную команду, но тогда он не был готов ждать два года ради каждого крупного турнира. После окончания Евро-2020 до чемпионата мира останется всего 18 месяцев, а от него еще столько же до следующего континентального первенства – похоже, идеальный момент наступил.

Тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу в этом году исполнится 67 лет, и на родине Жозе задумываются о возможном преемнике. В составе чемпионов Европы 2016 года много талантливой молодежи, но главным авторитетом в команде остается стареющий Криштиану Роналду. Моуринью достаточно одиозен, чтобы отправить икону на пенсию и занять роль главной примы сборной.

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