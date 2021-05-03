«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с протестом фанатов на «Олд Траффорд». Действия болельщиков привели к переносу матча 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Многие болельщики хотели воспользоваться правом на протест и мирно выразить свою позицию. Однако некоторые намеревались сорвать подготовку команды и саму игру, о чем свидетельствуют их действия у отеля Lowry Hotel, а также на стадионе. Сообщения в социальных сетях о том, что протестующие смогли попасть на стадион и поле через ворота, открытые персоналом клуба, полностью неверны.

После прорыва барьеров и постов безопасности на площади перед стадионом некоторые протестующие перелезли через ворота в конце Мюнхенского туннеля, взломали боковую дверь на трибуне, после чего открыли внешнюю дверь, что позволило попасть в вестибюль и на поле остальным. Затем один из протестующих выбил дверь лифта для людей с ограниченными возможностями – это позволило группе людей выйти на трибуну.

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Большая часть наших болельщиков осуждают преступный ущерб, нанесенный мятежниками, а также любое насилие по отношению к персоналу клуба, полиции или другим фанатам. Теперь этим делом занялась полиция. Клуб не хочет, чтобы мирные протестующие были наказаны, но будет работать с полицией для выявления лиц, причастных к преступной деятельности. Также клуб применит собственные санкции ко всем выявленным держателям абонементов или членам клуба», – говорится в заявлении на официальном сайте «МЮ»

Болельщики «МЮ» давно выступают против Глейзеров, но после неудачных заигрываний с Суперлигой протесты вспыхнули с новой силой.

Семья Глейзеров рулит манкунианцами с 13 мая 2005 года, когда Малкольм Глейзер за 1,47 млрд долларов выкупил контрольный пакет (50% + 1 акция) акций клуба.

Еще через три дня он обладал уже 75% акций, которые автоматически давали ему полный контроль над клубом.

Чемпионат Англии Матч «МЮ» – «Ливерпуль» официально перенесен из-за фанатов ВЧЕРА В 15:51