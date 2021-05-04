Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри подтвердил, что генеральный директор стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк намерен приобрести лондонский клуб. Анри заявил, что Эк уже сделал предложение нынешним владельцам «Арсенала» о покупке контрольного пакета акций.

«Даниэль обратился к семье Кронке. Он сам сказал мне, что собрал необходимые средства и убедился, что может сделать хорошее предложение. Теперь нынешние владельцы должны все обдумать. Многие болельщики кричали, что хотят избавиться от них. Мы, легенды «Арсенала», пытаемся предложить решение, которое будет поддержано болельщиками и вернет ДНК клуба. Нужно все обсуждать, но Эк уже протянул руку.

Я думаю, что переговоры будут идти долго и нелегко, если это вообще когда-нибудь произойдет. Единственное, что я хочу повторить: Даниэль Эк никуда не уедет, он будет ждать ответа, чтобы понять, хотят ли Кронке продать клуб. Это займет очень много времени. Мы знаем, что хотим сделать, но прежде всего нам нужно убедиться, что мы сможем взять инициативу в свои руки, если нынешние владельцы готовы нас слушать», – приводит слова Анри Sky Sports

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