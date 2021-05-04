Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви предложит новому главному тренеру лондонцев сохранить Гарета Бэйла. Если пока не назначенный специалист даст добро, Леви приступит к переговорам с «Реалом».

Валлиец впечатлил Леви после того, как забил в двух матчах подряд. Глава клуба полагает, что сможет повторно взять Бэйла в аренду на тех же условиях – суммарно футболист обойдется почти в 14 млн евро, сообщает Daily Mail

В этом сезоне Бэйл провел 16 матчей в АПЛ, забил девять мячей и сделал два ассиста.

В 2013-м валлиец перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн евро.

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