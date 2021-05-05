Матчи 37-го и 38-го туров английской Премьер-лиги могут пройти в присутствии болельщиков. Зрители попадут на трибуны, если правительство Великобритании ослабит ковидные ограничения.

На стадионы пустят только ограниченное число болельщиков домашних команд. После консультаций с клубами решено, что болельщики гостевых команд не смогут посетить игры из-за технических проблем Лиги и необходимости обеспечить последовательный подход. Допуск фанатов хозяев – первый шаг к возвращению заполненных стадионов в следующем сезоне, сообщает официальный сайт АПЛ.

«Ливерпуль» сообщил, что пустит на трибуны владельцев сезонных абонементов – порядка 10 тысяч болельщиков.

Все матчи 37-го тура АПЛ пройдут 19 мая, 38-го – 23 мая.

Чемпионат Англии «Тоттенхэм» продлит аренду Бэйла, если захочет новый тренер ВЧЕРА В 11:44

Чемпионат Англии Анри подтвердил готовность основателя Spotify купить «Арсенал» ВЧЕРА В 07:54