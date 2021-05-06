Известный британский певец Эд Ширан заключил однолетнее спонсорское соглашение с клубом третьего английского дивизиона «Ипсвич Таун».
Логотип концертного тура артиста поместят на игровую форму мужской и женской команд, сообщает пресс-служба клуба.
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- Ипсвич – столица графства Суффолк, откуда родом Ширан.
- Артист является болельщиком местной футбольной команды – в последний раз «Ипсвич» играл в АПЛ в сезоне-2001/02.
- «Ипсвич» с 66 очками после 45 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
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