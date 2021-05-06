В среду, 5 мая, определились финалисты Лиги чемпионов, ими стали «Челси» и «Манчестер Сити». Совсем скоро мы узнаем участников финала Лиги Европы. Есть шанс, что это также будут английские клубы, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Если представить, что оба еврокубка в этом сезоне уедут в Лондон, возникают вопросы по поводу путевок от Англии на следующий сезон.

Что произойдет, если «Арсенал» и «Челси» возьмут ЛЕ и ЛЧ, а «синие» к тому же станут лишь пятыми в АПЛ? Против этого исхода стоит болеть командам, претендующим на четвертую строчку. Квота Англии составляет семь мест, четыре из них – в Лигу чемпионов. Пятая команда и обладатели Кубка Англии попадают в Лигу Европы, а победители Кубка английской Лиги – в Лигу конференций.

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Но Кубок Лиги завоевал «Манчестер Сити», поэтому место в новом турнире отходит шестой команде в таблице АПЛ. Однако в финале Кубка Англии тоже играют команды, которые наверняка войдут в топ-6 – «Челси» и «Лестер». Если так в итоге и случится, шестое место сыграет в ЛЕ, а седьмое – в Лиге конференций.

Но если «Челси» победит в финале ЛЧ и займет при этом пятое место в АПЛ, и шестая, и седьмая команды отправятся в Лигу Европы. А в случае победы обоих лондонских клубов в еврофиналах в следующем сезоне в ЛЧ будут играть «Челси», «Арсенал» и топ-2 АПЛ. Четвертая команда лиги отправится в Лигу Европы вместе с пятой, а шестая сыграет в Лиге конференций – седьмое место в при таком исходе в еврокубках не сыграет.

Самый простой исход случится, если «Челси» войдет в топ-4. Тогда пятое и шестое места сыграют в Лиге Европы, а седьмое – в Лиге конференций.

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