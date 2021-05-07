«Ливерпуль» планирует подписать новые контракты с защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабиньо.
Как отмечает журналист The Guardian Фабрицио Романо, переподписание 29-летнего голландца – приоритетное направление мерсисайдцев на трансферном рынке с января 2021 года. Сам Ван Дейк готов обсудить условия контракта в ближайшее время и ждет предложение от клуба. Также правление «Ливерпуля» планирует начать переговоры о продлении соглашения с бразильским опорником Фабиньо – его контракт, как и контракт Ван Дейка истекает летом 2023 года.
Чемпионат Англии
«Все напряженно». Клопп не знает, сыграет ли Ван Дейк на Евро
02/05/2021 В 07:26
  • Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» по ходу сезона-2017/18.
  • Фабиньо пополнил состав мерсисайдского клуба летом 2018 года.
Кто сыграет от АПЛ в ЛЧ-2021/22? «Челси» и «Арсенал» все запутали
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Футбол
Холанн и Мбаппе назвали самых сложных оппонентов в карьере
26/03/2021 В 13:36
Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» еще в кризисе. «Лейпциг» – не показатель
10/03/2021 В 22:57