«Ливерпуль» планирует подписать новые контракты с защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабиньо.

Как отмечает журналист The Guardian Фабрицио Романо, переподписание 29-летнего голландца – приоритетное направление мерсисайдцев на трансферном рынке с января 2021 года. Сам Ван Дейк готов обсудить условия контракта в ближайшее время и ждет предложение от клуба. Также правление «Ливерпуля» планирует начать переговоры о продлении соглашения с бразильским опорником Фабиньо – его контракт, как и контракт Ван Дейка истекает летом 2023 года.

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Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» по ходу сезона-2017/18.

Фабиньо пополнил состав мерсисайдского клуба летом 2018 года.

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