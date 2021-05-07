«Ливерпуль» планирует подписать новые контракты с защитником Вирджилом ван Дейком и полузащитником Фабиньо.
Как отмечает журналист The Guardian Фабрицио Романо, переподписание 29-летнего голландца – приоритетное направление мерсисайдцев на трансферном рынке с января 2021 года. Сам Ван Дейк готов обсудить условия контракта в ближайшее время и ждет предложение от клуба. Также правление «Ливерпуля» планирует начать переговоры о продлении соглашения с бразильским опорником Фабиньо – его контракт, как и контракт Ван Дейка истекает летом 2023 года.
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- Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» по ходу сезона-2017/18.
- Фабиньо пополнил состав мерсисайдского клуба летом 2018 года.
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