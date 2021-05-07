Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 35-го тура АПЛ против «Челси» признался, что победу в чемпионате он ставит выше успеха в Лиге чемпионов.

«Я всегда говорил, что Премьер-лига – самый важный титул. Осталось четыре игры. Чтобы оформить чемпионство, нам нужно одержать одну победу, и завтра мы постараемся ее добиться. Поверьте мне, прямо сейчас нет ни одной мысли о финале Лиги чемпионов, потому что мы еще не завоевали титул АПЛ. Когда выиграем Премьер-лигу, в центре внимания будет финал Лиги чемпионов. Я осторожный человек. В спорте не принято говорить о чем-либо, пока вы этого не добьетесь. Нам все еще нужны очки», – заявил Пеп на пресс-конференции.

8 мая «Манчестер Сити» в случае победы над «Челси» станет чемпионом Англии, а 29-го опять-таки с «синими» сразится за Лигу чемпионов.

Для «Сити» это будет первый финал ЛЧ в истории, для Гвардиолы – третий в тренерской карьере, но так далеко Пеп не заходил с 2011 года.

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