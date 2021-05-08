Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное непопадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

«Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакать перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир.

Если у кого-то возникнут с этим проблемы, надеюсь, я быстро это пойму и смогу разобраться в ситуации на раннем этапе. Почти уверен, что смогу быстро это понять. У нас до сих пор есть шанс на попадание в Лигу чемпионов, и мы должны концентрироваться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что шансов нет, и поэтому мы должны списать этот сезон со счетов», – цитирует 53-летнего Клоппа Sky Sports

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За пять туров до конца действующий чемпион АПЛ идет на седьмом месте и прогрывает зоне ЛЧ семь очков.

В текущей тройке – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

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