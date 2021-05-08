«Манчестер Сити» и «Челси» проведут репетицию финала Лиги чемпионов, а попутно могут решить свои задачи: «горожане» оформят долгожданное чемпионство или «синие» закрепятся в зоне ЛЧ и точно сыграют в главном еврокубке в следующем сезоне.

Кто посмотрит матч по ТВ

У команд есть по одной потере, но для «Сити» она значительно серьезнее, чем для «Челси». У «синих» не сыграет резервист Маттео Ковачич, который пропустит уже восьмой матч кряду из-за мышечной травмы. А у «горожан» не будет Джона Стоунза – защитник получил красную карточку в игре против «Астон Виллы» и до сих пор не отбыл дисквалификацию.

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«Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Оба клуба на этой недели выполнили важнейшую задачу – победили «Реал» с «ПСЖ» и квалифицировались в финал Лиги чемпионов. Также соперники идут на неплохих беспроигрышных сериях: «Сити» выиграл пять матчей подряд, у «Челси» четыре победы и две ничьи.

Котировки букмекеров

Несмотря на неважную статистику противостояния с Пепом Гвардиолой (4 поражения и 1 ничья), Томас Тухель выиграл последний очный матч как раз во главе «Челси». Состоялся он совсем недавно, так что немецкий тренер может повторить достижение по свежей схеме. Поэтому стоит рассмотреть как минимум непоражение «синих» за кэф 1,85.

Где смотреть

Матч пройдет на «Этихаде» 8 мая и начнется в 19:30 (мск). В прямом эфире его можно посмотреть на платформе «Окко». Также читайте об игре на Eurosport.ru – текстовый лайв по ссылке

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