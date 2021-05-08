8 мая билборды «Этихада» рекламировали опрос, кого назвать лучшим в «Манчестер Сити» по сезону-2020/21. Среди кандидатов засветились Гюндоган и Марез, хоть оба полузащитника остались вне основы на матч против «Челси».

Ротация Гвардиолы – самый символичный сюжет игры. «Сити» отдыхал на день больше «Челси», но каталонский тренер все равно сменил девять игроков из старта на «ПСЖ». Тухель ротировал состав скромнее. Он сохранил шестерых футболистов из основы под «Реал»: слишком важно было победить и влезть в топ-3 АПЛ. «Челси» это удалось, несмотря на усталость.

Причина – в том, как Тухель руководил прессингом. Без мяча «Челси» выстраивал схему 5-2-3. Передняя линия зеркалила тройку защитников Пепа. В первые полчаса игры «Челси» активно давил соперника по персональным привязкам. В прессинг включались даже вингбеки команды.

Чемпионат Англии Гвардиола: «Победа в АПЛ важнее финала Лиги чемпионов» ВЧЕРА В 18:46

Активный персональный прессинг «Челси». Фото: Other Agency

К давлению «Челси» присоединялись и шестерки, которые обычно играют глубже. Пример – на скриншоте ниже. Рюдигер поднялся за Торресом и освободил Гилмора: шотландец перешел в более активную позицию и привязался к Родри.

Привязка Рюдигера к Торресу освобождает Гилмора: Билли больше не должен контролировать передачи на Феррана. Шотландец вступает в отбор против Родри. Фото: Other Agency

После получаса игры Тухель перевел «Челси» на более осторожную защиту. Вернер больше не давил на Эдерсона: он пресекал передачи в опорную зону. Итог – с 31-й минуты и до конца тайма владение «Сити» возросло до 67% (до этого был 51%). При более пассивном сопернике команде Гвардиолы было комфортнее раскатывать мяч.

Менее активная защита от «Челси». Вернер не бежит давить на Эдерсона и сдерживает пасы на Родри. Фото: Other Agency

Парадокс: на отрезке с крупным владением «Сити» набил меньше ударов, чем «Челси» (три против четырех, причем одним из выстрелов хозяев стал пенальти Агуэро). Это намекает не только на плотную защиту, но и на уверенные контратаки команды Тухеля. В этом контексте у Пепа сработал ход с тремя чистыми центрдефами. «Сити» и так любит разыгрывать мяч с тройкой в первой линии. С точки зрения атаки Гвардиола не удивил. Дополнительный защитник (бывший игрок «Челси» Аке) потребовался для пресечения быстрых выпадов соперника. «Сити» страдал от них еще в полуфинале Кубка Англии.

Итог – Аке выбил 4 успешных единоборства из 5. Он весь матч таскался за Палисиком, особенно когда тот подхватывал мяч в средней линии. Не менее крутой перфоманс выдал Лапорт: у него 3 удачных отбора из четырех. Еще один важный ход Пепа работал только до перерыва. «Сити» пользовался активной ролью одного из защитников «Челси» (вспоминаем Рюдигера, который гулял за Торресом) и закидывал мяч в полуфланги. Там резкие игроки Гвардиолы находили ситуации один-в-один. Первый такой момент пришел на четвертой минуте, второй – на 40-й. Оба раза у «Челси» ошибся Кристенсен. Последний эпизод стал голевым.

Во втором тайме защита Тухеля сторожила этот канал надежнее. Запомнились три момента: борьба Зума против Агуэро и Стерлинга (61-я и 82-я минуты), защита Аспиликуэты от Стерлинга на 53-й. Ход Гвардиолы работать перестал. Параллельно Тухель вернул «Челси» активный прессинг. Это решение Томас подсветил с 60-й минуты. Уже на 63-й Зиех вынудил Родри потерять мяч – так началась голевая атака. На давление «Челси» не повлияла даже замена Канте. Вместо него вышел Джорджиньо, который поддерживал прессинг не менее бодро.

Джорджиньо поддерживает прессинг «Челси» не хуже Канте. Фото: Other Agency

Последним важным сюжетом стали забегания Вернера. Форвард «Челси» искал пространство между защитниками «Сити» и вышел на фирменное движение – открывание под 45 градусов. Обычно его останавливал Лапорт (например, на 51-й и 83-й минутах), но в итоге такое смещение Тимо принесло «Челси» победный гол.

Вернер забегает между защитников «Сити». Через секунду он получит мяч, а затем отдаст голевую на Маркоса Алонсо. Фото: Other Agency

Главный итог игры – соотношение успешных тактических ходов. Тухель показал идеальный матч-менеджмент: в условиях важной битвы и с ограниченной ротацией он умело менял интенсивность команды. Еще «Челси» помогли забегания Вернера. Гвардиола ответил удачным решением с тремя центрдефами и загрузом полуфлангов, который потерял эффективность во втором тайме.

Преимущество Тухеля несло более фундаментальный характер, но Гвардиола точно что-то утаил. В финал Лиги чемпионов за «Челси» проследует тонкое чувство, когда нужно включать прессинг. «Сити» может привезти с собой идею с тремя центрдефами. Именно такие тенденции задало превью к главному матчу сезона.

Лига чемпионов УЕФА «Челси» и «Сити» – в финале ЛЧ. Их изменили тренеры по ходу сезона 05/05/2021 В 22:46