Главный тренер «Челси» Томас Тухель высоко оценил вклад нападающего Тимо Вернера в победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура АПЛ со счетом 2:1.

«Сегодня Вернер пахал, как собака. Тимо доставил «Сити» много неприятностей своими рывками и проделал отличную работу. Он использовал имеющиеся шансы по максимуму и изрядно измотал соперников», – сказал Тухель в послематчевом интервью Sky Sports

На счету Вернера 6 голов и 8 ассистов в 33 матчах АПЛ сезона-2020/21.

Следующая встреча «Сити» и «Челси» состоится 29 мая в финале Лиги чемпионов.

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