Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил футбольные качества украинского полузащитника Александра Зинченко.

«Алекс много боролся, чтобы играть за «Манчестер Сити». Трансфер был возможен, но он сказал: «Нет, я хочу быть здесь». Это многое значит. Он – парень, который играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Он не совершает ошибок, а когда ты что-то ему говоришь, он сразу это усваивает. Он всегда сосредоточен, абсолютно всегда.

На позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рэшфорду, Ди Марии – самым сложным соперникам. И при этом не совершал ошибок. Его качество владения мячом исключительное, мы это знаем», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail

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Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года.

24-летний игрок завоевал в Манчестере 8 трофеев.

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