До трансферного окна остался месяц, а еще не все топовые футболисты переподписали контракты. Самое время прикинуть, кто из гениев английской Премьер-лиги может достаться другим клубам бесплатно.

Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль»

Жоржиньо ни в какую не продлевает контракт с «Ливерпулем». Скорее всего, нидерландский полузащитник покинет мерсисайдцев после пяти лет в клубе. Главный претендент на Вейналдума – «Барселона», Роналд Куман очень хочет видеть в команде футболиста, с которым он сработался в сборной. Если Куман здорово закончит сезон, руководство наверняка сделает ему подарок в виде трансфера Вейналдума. Тем более если футболиста можно забрать свободным агентом.

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Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити»

Аргентинец уже точно покинет «Сити» – с ним не продлили контракт. Агуэро растерял форму, но по-прежнему может пригодиться большинству клубов мира. Большая часть слухов связывала Серхио с той же «Барсой», но зарубежные медиа также писали об «Интере». Без работы футболист не останется, но сначала надо выполнить обещанное фанатам «Сити» семь лет назад – выиграть перед уходом Лигу чемпионов.

Эрик Гарсия, «Манчестер Сити»

На бумаге Гарсия находится в статусе свободного агента, но всем давно понятно, что в следующем сезоне Эрик будет играть в «Барселоне». Кажется, каталонцы решили вообще не тратиться на футболистов, а сэкономленные деньги вложить в новый контракт Лионеля Месси. Гарсия провел за «Сити» в этом сезоне лишь 10 матчей – Гвардиола выпускает защитника в крайних случаях, так как знает, что Эрик мыслями уже не с манкунианцами.

Эдинсон Кавани, «Манчестер Юнайтед»

Когда «МЮ» забрал уругвайца из враждебного Парижа, сразу было понятно, что он принесет много пользы. Так и вышло: Кавани совсем не потерялся на фоне Рэшфорда, Марсьяля и Гринвуда. Но запросы уругвайца велики и растут вместе с его возрастом, а потому будущее футболиста в «МЮ» пока не ясно. Манкунианцы предлагают игроку новое соглашение, но перспектива уехать в «Боку» тоже весьма занимательно – на контрактах звездам там не экономят.

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

Джошуа Кинг, «Эвертон»

Норвежец не закрепился в «Эвертоне» после гениального выступления за «Борнмут» и вряд ли контракт с ним будет продлен, тем более в Ливерпуль Кинг пришел в том же статусе. И все же Джошуа может стать серьезным укреплением для любого середняка АПЛ. Возможно, ему стоит дать еще один шанс в элитном клубе: «Тоттенхэму» и «Арсеналу» не стоит брезговать такими бесплатными вариантами.

Хуан Мата, «Манчестер Юнайтед»

Семь лет назад Мата перешел из «Челси» за солидные 44 млн евро, а сейчас испанец – игрок глубокого запаса. Во многом виноваты травмы, но вернуться на топовые позиции в «МЮ» для Хуана вряд ли возможно. Итальянские медиа пишут, что полузащитник уже согласовал контракт с «Лацио» – год назад с этим клубом не получилось у соотечественника Маты, Давида Сильвы. Другой вариант для Хуана – Саудовская Аравия, где ему предлагают 15 млн долларов в год.

Хуан Мата празднует гол в ворота ЛАСК Фото: Getty Images

Кристиан Бентеке, «Кристал Пэлас»

Величавый столб «Пэласа» продолжает доказывать, что период в «Ливерпуле» в прошлом. В командах помельче бельгиец чувствует себя королем, и если по какой-то причине «Кристал Пэлас» отпустит гиганта, за ним наверняка выстроится очередь из клубов уровня «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

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