34-летний уругвайский нападающий Эдинсон Кавани останется в Манчестере как минимум до лета 2022 года. Он продлил заканчивавшееся в конце текущего сезона соглашение еще на один сезон.
В сезоне-2020/21 Кавани забил за «Манчестер Юнайтед» 15 мячей и отдал 5 передач в 35 играх во всех турнирах.
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- В нынешнем сезоне Кавани забил 5 мячей после выхода на замену.
- 26 мая «МЮ» и Эдинсон сыграют против «Вильярреала» в финале Лиги Европы.
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