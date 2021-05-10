34-летний уругвайский нападающий Эдинсон Кавани останется в Манчестере как минимум до лета 2022 года. Он продлил заканчивавшееся в конце текущего сезона соглашение еще на один сезон.

В сезоне-2020/21 Кавани забил за «Манчестер Юнайтед» 15 мячей и отдал 5 передач в 35 играх во всех турнирах.

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В нынешнем сезоне Кавани забил 5 мячей после выхода на замену.

26 мая «МЮ» и Эдинсон сыграют против «Вильярреала» в финале Лиги Европы.

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