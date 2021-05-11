Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбёрни избил болельщика «Лидса» на улице. 21-летний страховой брокер Эллиотт Райт снимал на камеру, как футболист ссорился с девушкой.

«Мы шли, и я видел, как он спорил с этой девушкой. Я был с двумя моими товарищами, и он становился немного агрессивным и немного громким. Я сказал ему расслабиться и пошутил, что это не может быть хуже, чем вылететь из чемпионата.

Сначала он казался нормальным. Он говорил, ребята, уберите телефон, уберите телефон. Я сказал: «Почему? Зачем мне убирать телефон?» А потом он просто ударил меня. Он нанес несколько ударов, и один из моих товарищей оттащил его от меня, после чего он, девушка и еще один парень ушли. Он поднял капюшон и пошел прочь», – приводит слова пострадавшего The Sun

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После инцидента избитый фанат сообщил о нападении, и игрока арестовала полиция Северного Йоркшира.

24-летний Макбёрни провел 24 матча в АПЛ этого сезона, забил один мяч и сделал один ассист.

Летом 2020-го шотландца оштрафовали на 35 тысяч евро за вождение в нетрезвом виде.

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