Опубликовано 11/05/2021 в 20:31 GMT | Обновлено 11/05/2021 в 20:34 GMT

Футболисты «Манчестер Сити» выиграли чемпионат Англии перед телевизорами. На последних минутах матча «МЮ» – «Лестер» «горожане» наверняка начинали праздновать. Золото команда Пепа и сам тренер заслужили, об этом говорит и статистика.

«Сити» взял седьмой титул АПЛ, обогнал «Челси» и сравнялся по числу трофеев с «Астон Виллой».

Фил Фоден выиграл столько же титулов в Премьер-лиге, что и Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра и Криштиану Роналду.

20-летний Фоден взял 10-й титул в карьере.

Серхио Агуэро выигрывал Премьер-лигу пять раз – больше, чем любой другой южноамериканский игрок в истории турнира.

Агуэро обогнал Давида Сильву и стал самым титулованным игроком «Манчестер Сити» с 15 трофеями.

Бенджамин Менди выигрывал трофей каждые восемь игр в «Манчестер Сити» – девять титулов за 71 матч.

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Титул был разыгран на «Олд Траффорд» в рекордный шестой раз, три из которых он достался не «Манчестер Юнайтед». Дважды кубок получал «Сити».

Пеп Гвардиола выигрывал чемпионский титул в девяти из 12 сезонов в высшем дивизионе, по три победы в «Барселоне», «Баварии» и «Сити».

Гвардиола выиграл АПЛ в трех из пяти сезонов – он второй тренер с таким результатом после Кенни Далглиша (1985-86, 1987-88 и 1989-90).

Стадион «Этихад» Фото: Getty Images

Для Пепа трофей стал 31-м за всю карьеру.

Пеп Гвардиола сравнялся с Арсеном Венгером, Жозе Моуринью, Биллом Шенкли и Стэном Каллисом. Все эти тренеры – трехкратные победители чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» – третья команда-победитель АПЛ, выигравшая титул несмотря на то, что на Рождество отставала от лидера на восемь очков.

В новейшей истории АПЛ только «МЮ» взял больше титулов (13), чем «Сити» (5).

«Сити» – лучшая команда АПЛ сразу по семи показателям: забитые мячи (72), пропущенные (26), самая длинная победная серия (15), владение мячом (60,9%), точность передач (89,2%), нанесенные удары (15 за матч) и допущенные удары (7 за матч).

«Манчестер Сити» финишировал выше «Манчестер Юнайтед» в каждом сезоне с тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон.

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