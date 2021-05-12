Оверри – один из крупнейших городов Нигерии, и он один из немногих может похвастать развитой инфраструктурой. Центр штата Имо специализируется на международной торговле и сельском хозяйстве. Город называют столицей развлечений: здесь есть казино, элитные отели и даже туристы. Но, как часто бывает, роскошь трется бок о бок с нищетой. За пределами центра люди живут в трущобах и совсем не думают о веселье.

Толпы мальчишек из бедных семей гоняют в мяч на пустырях и мечтают прорубить футболом путь в обеспеченную жизнь. Они играют везде: в школе, после учебы, вечером наскребают 20 центов на просмотр любимой АПЛ в спортклубах, а еще позже выслушивают ругань от родителей. Переживающие взрослые понимают, что попасть в большой футбол – значит вытянуть единственный счастливый билет среди миллиона. Поэтому дети должны сосредоточиться на учебе. И им есть куда идти – в Оверри находится несколько десятков институтов.

Одним из таких пацанов был лучший страйкер «Лестера» в сезоне-2020/21 Келечи Ихеаначо. Он успешно совмещал учебу и футбол – в школе даже был в тройке лучших учеников класса. Но порой все равно знакомился с ремнем отца, который категорически противился спорту и даже запрещал говорить о футболе дома. «Родители не хотели, чтобы я постоянно играл в футбол. Они сказали, что шансы пробиться невелики. Если футбол станет бесплодным занятием, как у большинства нигерийских юношей, то я потеряю много времени. Они хотели, чтобы я сосредоточился на учебе и получил хорошее образование», – вспоминал нападающий.

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Келечи Ихеаначо и Джейми Варди Фото: Getty Images

Но Келечи не останавливался. Он четко избрал путь – футбол выведет его из нищеты. Поворотным моментом в отношениях с отцом стала победа команды Ихеаначо на государственном турнире. Келечи признали одним из лучших и приклеили звание самого многообещающего футболиста штата. Школьный учитель вручил парню несколько наград от государственного комиссара по спорту: «золотой» мяч, медали. Отец возгордился сыном и больше не блокировал его стремление. Далее Джеймс Ихеаначо записал сына в лучшую академию штата – Taye Academy.

Келечи быстро стал капитаном команды и стабильно всверливал голы на национальных турнирах. С 14 лет парня подтянули в сборную Нигерии своего возраста. Решающим моментом стремительной карьеры янгстера стал чемпионат мира среди игроков до 17 лет в 2013-м. Нигерийцы превратили в мясо каждого соперника и выиграли ЧМ. Келечи стал лучшим бомбардиром и MVP турнира. На юниора тут же нацелились английские и португальские клубы. Но еще раньше на нападающего вышел «Манчестер Сити» и договорился о переходе с 16-летним игроком еще в декабре 2012-го. Правда, Келечи едва на сорвался в «Порту» – вовремя вступил отец. Джеймс убедил сына, что лучшее будущее ждет его именно на «Этихаде».

«Я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Порту», куда я действительно хотел попасть. Я не верил, что у меня будет будущее в «Манчестер Сити», но отец верил и заразил меня уверенностью. Я рад, что последовал его совету», – говорил нападающий. Он заехал в команду 10 января 2015, через три месяца после совершеннолетия. Но играть смог только в феврале – возникли проблемы с визой.

Келечи Ихенеачо в «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Первые полгода в команде (вторая половина сезона-2014/15) Ихеаначо привыкал во второй команде. Новичок провел с юношеской командой шесть матчей и исполнил шесть результативных действий (4+2). К сезону-2015/16 талант телепортировался в основу. Мануэль Пеллегрини доверился 18-летнему форварду на предсезонном турнире в США. Келечи ответил двумя голами и выбил место в главной команде.

Первые три тура нападающий залип на скамейке запасных, а дальше в двух играх выскакивал на замену на самых последних секундах. Однако за смешные минуты Келечи принес «Ман Сити» победу на «Кристал Пэлас». В пятом туре «горожане» висели над нулевой ничьей – ситуацию исправил Ихеаначо. Нигериец выпорхнул на 89-й минуте вместо Вильфрида Бони и через несколько секунд вонзил дебютный мяч. «Я работаю с ним каждый день, поэтому знаю, что он может дать нашей команде. Келечи готов, и я рад, что он продемонстрировал, на что способен. Но это всего лишь одна игра, он должен повторять и улучшать свой уровень», – высказался после матча Пеллегрини.

Дебютный сезон в Европе вышел для Ихеаначо крайне успешным – 35 игр во всех турнирах, 14 голов и пять ассистов. В АПЛ Келечи воткнул восемь и стал лучшим игроком лиги по соотношению голов на минуту – 93,9 минут на забитый мяч. Дебют в Лиге чемпионов и игра в полуфинале против «Реала» еще полтора года назад только снились нигерийцу, а теперь стали реальностью.

В следующем сезоне команду принял Пеп Гвардиола, и положение Ихеаначо в команде изменилось. Игровое время упало, как и результативные действия. Келечи провел на поле почти на 500 минут меньше, чем в прошлом розыгрыше – в 29 играх забил 7 мячей и отправил три голевые. Нападающий забил дебютные мячи в ЛЧ (по голу «Мёнхенгладбаху» и «Селтику» на групповом этапе), добил десятку голов в АПЛ, войдя в клуб игроков минимум с 10 голами в Препьер-Лиге до 20 лет. Также в 2016-м нападающий номинировался на Golden Boy, но награда утекла к Ренату Сншешу. Неплохой сезон, но дальше для нигерийца не было никаких гарантий.

Спасать карьеру сына пришлось Джеймсу Ихеаначо. «Горожане» поначалу хотели отправить нападающего в аренду, но отец-агент продавил полноценный трансфер в «Лестер». Клуб попроще сезон назад стал чемпионом и заимел престиж – такой переход оценивался, как шажок назад для рывка вперед. «Сити» разжирел на 27,7 млн евро, хотя покупал игрока чуть более, чем за лям евро.

Но сразу воспламениться в новом клубе не получилось – Келечи снова просиживал в роли запасного форварда и в основном украшал вторые таймы. «Для игроков хорошо делать ошибки и затем исправлять их. Молодые игроки должны работать и бороться, тогда они станут зрелыми. После этого мы и увидим, как он проявляет свои качества. Его ценник – не его и не моя забота. Цена игрока – не вина игрока», – защищал поплывшего форварда Клод Пюэль.

Первые три сезона в «Лестере» – разочарование. Келечи ни разу не забил в АПЛ больше пяти мячей, хотя сделал это в дебютном сезоне во взрослом футболе. Приземлением на дно стал сезон-2018/19. Форвард за 30 игр в АПЛ (но всего 926 минут) вымучал один гол, а в целом во всех турнирах выжал две банки, добавив мяч в Кубке Лиги донному «Флитвуду». А после единственного гола в Премьер-Лиге стартовала 10-месячная голевая засуха.

Сезон-2019/20 стал глотком свежего воздуха, хотя начался еще хуже прошлого. Нигериец прервал почти годовую серию без голов на предсезонке – пострадал «Кембридж». Но первые 13 туров АПЛ прошли мимо: Келечи не сыграл ни разу, а в большинстве игр даже не входил в заявку, несмотря на положительные отзывы Брендана Роджерса перед стартом сезона. «Он отлично тренировался в межсезонье и был великолепен. Вы должны уважать его позицию. Он один из лучших нападающих поддержки в Премьер-Лиге. Это нелегко», – рассказывал коуч.

Переворотом стала первая же игра Келечи в АПЛ за сезон. Нигериец, как в игре за «Сити» против «Пэлас», вылетел на замену, казнил соперника и принес команде победу. Ихеаначо приговорил «Эвертон» голом и ассистом. Следующий тур снова просидел на скамейке, но следом вышел на матч с «Астон Виллой» и второй раз подряд угробил противника голом и голевой. Нигериец впечатлил Роджерса и до конца сезона прописался в ротации. Келечи выходил почти в каждом туре – чаще на замену, реже в основе. Но главное – то, что Ихеаначо зарядился уверенностью. Он рухнул на дно, но смог выбраться – вернулся закаленным и готовым ко всему.

Ментальную силу нападающего недавно отметил и тренер «Лестера». В нынешнем сезоне Келечи наконец заработал стабильное место в основе и снова зажегся у чужих ворот. «Келечи показал психологическую стойкость, прошел через многое. Еще до того, как я пришел сюда, все стонали, когда он выходил на поле. Это свидетельство менталитета Келечи. Это неудивительно, ведь он действительно талантливый игрок. Здорово, что он воспользовался возможностью», – похвалил игрока Роджерс.

За сезон Ихеаначо наколотил уже 18 голов и отдал 7 ассистов. В АПЛ он снова тратит чуть больше 90 минут на гол – 11 банок в 23 играх. Нигериец – лучший бомбардир команды. Он обскакал вечного Джейми Варди на три мяча при меньшем на 1000 минут игровом времени. Вряд ли еще осенью кто-то ожидал от нигерийца такого выступления.

Келечи Ихеаначо всю футбольную жизнь сталкивался с трудностями: сначала у него не было денег, чтобы смотреть матчи, а семья была против выбора сына. Затем он исчез на три года и рухнул на дно. Но каждый раз нападающий шел против обстоятельств и обретал успех. Сейчас он счастлив в «Лестере». А клуб наконец нашел достойную замену стареющему Джейми Варди.

Чемпионат Англии «Лестер» приобрел Ихеаначо 03/08/2017 В 18:56