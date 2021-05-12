«Манчестер Сити» показал головокружительное видео, снятое с квадрокоптера.

В ролике, опубликованном на ютьюб-канале манкунианского клуба, дрон показывает изнутри и снаружи стадион «Этихад». Камера влетает через основной вход, спускается в подтрибунное помещение и оказывается над игровым полем.

Коптер пролетел над пустыми трибунами, забрался в студию клубного телевидения и под звуки репортажа просочился в футбольные ворота в момент, когда комментатор празднует один из голов Джона Стоунза.

Чемпионат Англии «Сити» – чемпион Англии! Теперь точно 12 ЧАСОВ НАЗАД

Затем дрон подробнее показал подтрибунку «Этихада», поднялся над ареной максимально высоко и приземлился в центральном круге, где уже стоял кубок чемпионов Премьер-лиги. Само видео длится 220 секунд.

«Манчестер Сити» стал победителем АПЛ досрочно во вторник, 11 мая. Это произошло после того, как ближайший преследователь в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед», потерял очки в матче с «Лестером» (1:2).

«Сити» в седьмой раз завоевал титул Премьер-лиги. Они стали сильнейшей командой Англии после годичного перерыва и победили в чемпионате третий раз за четыре сезона.

Лига чемпионов УЕФА Финал ЛЧ перенесут из Турции в Португалию 14 ЧАСОВ НАЗАД