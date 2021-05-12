2 мая тысячи протестующих фанатов «Манчестер Юнайтед» наводнили площадь перед «Олд Траффорд» и направились в центр города не только из-за реакции на неудачную попытку клуба войти в Суперлигу. Недоразумение с турниром для европейской элиты стало катализатором недовольства, которое зреет уже давно – фанатов «красных дьяволов» бесит сам факт принадлежности клуба семейству Глейзеров.

«Бесплатный баннер с протестным лозунгом любому, кто потратит свыше 50 фунтов в клубном фаншопе – Джоэл Глейзер», – с такой ироничной надписью на картонке к стадиону вышел один из фанатов. «Сражайтесь с жадностью. Сражайтесь за «Юнайтед», «Миллионы для Глейзеров, но когда идет дождь – крыша протекает», – вот другие красочные обращения на транспарантах болельщиков.

Фанат «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

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Скептичное отношение к владельцам не новость в футболе, но в случае «Манчестер Юнайтед» ненависть давно вышла на новый уровень. Фанаты чувствуют себя не главными людьми в глазах американских бизнесменов, а эксплуатируемой стороной – с их мнением не считаются. Ситуация с Суперлигой стала очередным примером тотального игнора от правления.

Фанаты всегда оказываются в проигрышной позиции. Опоздал на последний поезд в Манчестер после выездного матча к «Кристал Пэлас», потому что он ушел за 10 минут до конца игры? Так решили бродкастеры, а не люди на трибунах, но всем плевать. Чем-то недоволен? На твое место найдется десяток желающих. Но болельщики имеют право выразить отношение к происходящему.

Бунт перед игрой с «Ливерпулем» назревал. Ситуация отличалась от лета 2019 года, когда фанаты злились на бездействие клуба на рынке и обсуждали возможный протест, но до дела не дошло. Еще одна слабая попытка болельщиков расшевелить владельцев случилась в феврале 2020 года, когда часть фанов покинула стадион по ходу игры с «Вулверхэмптоном» – бунтарей было настолько мало, что жест едва заметили.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Новый протест собрал толпу, которую нельзя игнорировать – и у этих людей долгая память. Ненависть к Глейзерам зародилась еще в 2005-м, когда американские бизнесмены выкупили «Манчестер Юнайтед» на заемные средства и переложили долг на клуб. С тех пор отношения фанбазы и руководства «красных дьяволов» мало изменились. Извинение Джоэла Глейзера после провала Суперлиги вызвало только негодование – в обращении к болельщикам он говорил о восстановлении доверия, хотя восстанавливать ему нечего.

Глейзеры отмечали важность общения с фанатами, но за 16 лет ни разу не заговорили напрямую – до недавних извинений. Хардкорная фан-база «Юнайтед» раскололась из-за продажи клуба в 2005 году. Около 4000 самых преданных и активных болельщиков отделились от остальных и основали новую команду «Юнайтед оф Манчестер». Вряд ли бизнесменов по другую сторону Атлантики волновали разборки кучки манкунианцев.

В 2010 году фанаты массово одевались в исторические зелено-золотые цвета в знак протеста – ирония заключалась в том, что они все равно платили за вход на стадион и клали деньги в карманы Глейзеров. Владельцы понимают, что любовь болельщика к футбольному клубу похожа на зависимость. Большинство не может или не хочет от нее отказаться.

Публичная поддержка сэра Алекса Фергюсона помогала репутации Глейзеров, несмотря на растущие год от года долги. До прихода американцев клуб успешно жил по средствам, но с 2005 года владельцы забрали из «МЮ» более миллиарда фунтов. Правление команды может кивать на рост доходов от коммерческой деятельности и продажи прав на телетрансляции, но фанаты видят реальную картину.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Самый успешный клуб страны не претендует на победу в лиге после ухода Фергюсона в 2013 году. Клуб регулярно приглашает бесполезных игроков с громким именем и огромной зарплатой, постоянно тасует тренеров. «Дьяволы» вложили состояние в Алексиса Санчеса, Бастьяна Швайнштайгера, Радамеля Фалькао и Анхеля Ди Марию, но ни один из них не заиграл на должном уровне. После гегемонии сэра Алекса клуб сменил уже четырех коучей, но так и не приблизился к английской короне.

Инфраструктура – отдельная боль. За 12 лет до прихода Глейзеров «Олд Траффорд» модернизировали четыре раза, вместимость стадиона выросла с 44 до 68 тысяч зрителей. Расширение до 75 тысяч мест утвердили еще до передачи власти, и с тех пор арена не менялась ни разу. Соперники по лиге вкладывают огромные средства в реновацию арен и даже переезд на новые площадки, а с «Театра мечты» местами сыплется краска. Тренировочная база «Манчестер Юнайтед» была лучшей в Англии на момент открытия в 2000 году, но вау-эффект давно прошел. Тренеры юношеских команд до 2019-го переодевались в передвижных кабинках.

Фанатам «Юнайтед» не нужны олигархи, шейхи или поддержка государства. Клуб достаточно велик, чтобы уверенно держаться на ногах за счет собственной прибыли, но использовать доход для погашения долга – это как плавать с мешком кирпичей за спиной. Сейчас с чисто футбольной частью все неплохо: Уле-Гуннар Сульшер привел команду ко второму месту в лиге и еврокубковому финалу, но болельщики не доверяют владельцам и системе жизнедеятельности команды, в которой они играют второстепенную роль. Протестующие хотят участия фанатов в процессах клуба, реформ, нового законодательства, защищающего любимую игру. Они хотят быть услышанными.

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