Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может занять аналогичный пост в «Кристал Пэлас».
Лэмпард – основной кандидат на замену нынешнему тренеру «Пэлас» Рою Ходжсону. Летом у Ходжсона истекает контракт, и его продление отложено до конца сезона. Считается, что 73-летний специалист покинет клуб, а Лэмпард станет главной целью руководства, сообщает The Telegraph.
- Лэмпард покинул «Челси» в январе 2021-го, его сменил Томас Тухель, который поднял «синих» с 10-го места на 4-е и вывел команду в финал Лиги чемпионов.
- До лондонцев молодой тренер возглавлял «Дерби».
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