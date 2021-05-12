«Челси» уступил «Арсеналу» в матче 36-го тура АПЛ, а единственный мяч забил Эмил Смит-Роу на 16-й минуте встречи после грубой ошибки Джорджиньо.

Итальянский полузащитник получил передачу на своей половину поля и в окружении четырех футболистов «Арсенала» отдал передачу вратарю. Пас вышел неточным: Джорджиньо отправил мяч в прямо в створ ворот.

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Кепа находился далеко, но успел добежать и выбить мяч с линии, однако его подхватил Пьер-Эмерик Обамеянг и отдал передачу на Смит-Роу, который и открыл счет.

«Арсенал» победил в гостях со счетом 1:0.

«Челси» занимает четвертое место после 36 матчей, «Арсенал» – восьмой после 35 игр.

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