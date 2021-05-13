Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил коллегу из «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу с чемпионством и назвал его лучшем коучем мира.

«Большое достижение, поздравляю. Я написал Гвардиоле и Илкаю [Гюндогану]. Когда вы объединяете финансовые ресурсы и футбольные знания, есть хороший шанс создать что-то особенное, и в «Манчестер Сити» это работает именно так. У них невероятная команда и лучший тренер в мире, так что это хороший рецепт.

Всегда приятно играть против них, это непростая задача с футбольной точки зрения. Их можно победить, но для этого нужно быть на абсолютной вершине. Время от времени это случается, но, очевидно, не в этом сезоне», – цитирует Клоппа Sky Sports

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