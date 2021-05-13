«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» наконец сыграют перенесенный матч 34-го тура, который был сорван фанатами манкунианцев.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Ливерпуля» в два раза больше потерь, чем у соперника. Если Уле-Гуннар Сульшер не сможет выпустить на поле Антони Марсьяля, Фила Джонса и Дэниела Джеймса, то у Юргена Клоппа проблем традиционно на порядок больше. Немецкому тренеру по-прежнему недоступны защитники Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип и Бен Дэвис, капитан Джордан Хендерсон, вратарь Каоимин Келлеер и вечный лавочник Дивок Ориги.

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Форма

«Ливерпуль» никак не выйдет из кризиса – стоит команде выиграть пару матчей кряду, как наступает серая полоса. После выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов «красные» победили «Арсенал» и «Вулверхэмптон», но затем ни разу не обыграли «Реал» в еврокубке, скатали две ничьи подряд в АПЛ и лишь в последнем туре расправились с «Саутгемптоном».

В отличие от соперника, «МЮ» все же вышел в европейский финал, но в утешительном турнире – Лиге Европы. В первом полуфинале манкунианцы так легко переехали «Рому» (6:2), что позволили себе проиграть ответку. В чемпионате команда Сульшера почти гарантировала себе второе место – нужно набрать всего 2 очка в трех матчах.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «МЮ»: 2,91

Ничья: 3,62

Победа «Ливерпуля»: 2,41

«Красные» идут фаворитом, потому что победа им нужна значительно сильнее, чем «МЮ». От трех очков зависит судьба места в Лиге чемпионов, поэтому гости порвутся в клочья, но добудут их. Для подстраховки стоит взять Ф2(0) за оптимальные 1,73.

Где смотреть

Матч состоится 13 мая и начнется в 22:15 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть по подписке на «Окко Спорт». Также, но за 0 рублей, можно почитать текстовую трансляцию Eurosport.ru – она лежит по ссылке

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