В Манчестере вновь проходят фанатские акции протеста перед матчем 34-го тура чемпионата Англии между «Юнайтед» и «Ливерпулем».

Неизвестные машины уже заблокировали автобус, в котором «красные» ехали по направлению к «Олд Траффорд». Это произошло на дороге рядом с отелем, в котором поселились мерсисайдцы. По сообщениям автора британского The Athletic Дэниэла Тэйлора, полиция разогнала около 50 протестующих и активно расчищает путь для клубного транспорта «Ливерпуля».

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Репортер Sky Sports Джефф Шривз добавил , что главный судья Энтони Тэйлор с помощниками попали на стадион заранее.

Футболисты и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» также прибыли на арену в районе 16:00 по московскому времени. Они будут находиться на «Олд Траффорд» до матча и не вернутся в отель, чтобы избежать фанатских провокаций.

Игру «МЮ» с «Ливерпулем» перенесли со 2 мая из-за активных акций болельщиков против правления владельцев «Юнайтед» Джоэля и Аврама Глэйзеров.

Стартовый свисток в этот раз назначен на четверг, 13 мая, 22:15 по московскому времени.

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