Спасибо фанатам «МЮ», если они отложили матч с «Ливерпулем» ради такого зрелища. Шесть голов, камбэк команды Клоппа, дерзкий отрезок «Юнайтед» во втором тайме и затычка от Салаха – экс-чемпионы Англии все напористее рвутся в ЛЧ.

Теневым героем «Ливерпуля» выступил Трент Александер-Арнольд: он стал соавтором для дубля Фирмино. Сначала фулбек-созидатель высоко навесил на Бобби, чтобы тот унизил Погба, а затем всадил плотный выстрел в Хендерсона – бразилец воткнул мяч в створ после отскока.

Трент выдал пять передач под удар – это лучший показатель не только в «Ливерпуле», но и во всей игре (даже Бруну набил лишь два). Еще Александер-Арнольд взял самую крупную пасовую нагрузку в команде – 70 передач. Всего 18 из них покатились назад – это значит, что Трент пытался развить атаку «Ливерпуля» 75% пасов.

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«Александер-Арнольд был в отличной форме. Он делал на поле примерно все», – коротко подчеркнул Клопп после игры. Главное – яркий перфоманс Трент раздал на глазах у Гарета Саутгейта. Тренер сборной Англии подъехал на матч «МЮ» с «Ливерпулем» и наверняка прочувствовал, как сильно прокачал защитника игнором в марте.

Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«У нас есть несколько позиций, за которые идет невероятная конкуренция. Тренту не повезло. Не думаю, что сейчас он играет на том уровне, который поддерживал последние пару лет. Мы решили, что Рис Джеймс и Киран Триппьер проводят исключительные сезоны в своих клубах», – холодно оправдался Саутгейт, когда объявил состав сборной Англии на матчи с Сан-Марино, Албанией и Польшей.

Невызов Трента стал главной темой мартовских сборов. Англичане действительно не знают, куда бежать от талантливых правых защитников, но Александер-Арнольд казался неприкасаемым даже на фоне ярких коллег. За игрока тут же вступился Клопп: назвал одним из лучших в мире и оправдал часть проблем ковидом. «Если сравнивать каждый новый сезон Месси с лучшим в карьере, покажется, что он играет не так хорошо, но Лео остается лучшим футболистом мира», – сравнивал Юрген 3 апреля.

Трента поддержали даже въедливые британские эксперты. Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт назвал решение Саутгейта жестким, а колумнист The Guardian Джонатан Уилсон свел проблемы Александер-Арнольда к ошибкам партнеров (и попутно вспомнил наставления от Валерия Лобановского). Уилсон писал о Тренте после ошибок фулбека против «Реала». Колумнисту показалось, что Александер-Арнольд защищается слишком высоко. В обычных условиях это дополняет активную оборону «Ливерпуля». В рамках аномального сезона Трента некому страховать.

По словам Клоппа, после игнора от сборной Александер-Арнольд нырнул в тренировки. Реакцией Трента доволен и Саутгейт. После матча с «МЮ» Гарет лишился пары аргументов, почему фулбека «Ливерпуля» стоит оставить без Евро. Еще немного таких же перфомансов, и Трент точно вернется в сборную.

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