Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил поражение от «Ливерпуля» в перенесенном матче АПЛ и посчитал, что предматчевые протесты фанатов повлияли на настрой игроков.

«Думаю, футболисты достойно справились с напряженной ситуацией. Никто не жаловался, все просто продолжали подготовку. Мы знали, что это должно произойти, поэтому не было смысла терять энергию из-за того, что мы не в силах контролировать.

Конечно, в связи с протестами пришлось внести изменения в расписание тренировок, но мы не собираемся оправдываться. Каждый, кто играл на этом уровне, знает, что внимание к деталям важно. Мы не могли выполнить стандартные вещи, но игроки справились хорошо. Мы не добились нужного результата – вероятно, протесты немного повлияли на игроков. Но это не оправдывает их», – цитирует Сульшера Goal.com

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Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Ливерпуля».

Матч был перенесен на 13 мая после прорыва фанатов на поле «Олд Траффорд». Болельщики протестуют против владельцев клуба – семьи Глейзеров.

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