Нападающий Серхио Агуэро в летнее трансферное окно покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Им интересуются три клуба.

«К Агуэро обратились три клуба. Приоритет – присоединиться к «Барселоне». Переговоры продолжаются, стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года. Для каталонского клуба он готов снизить запросы по зарплате до суммы менее 10 миллионов евро. В ближайшие недели «Барселона» решит по Агуэро и Мемфису Депаю», – написал журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Агуэро перешел в «Сити» из «Атлетико» в 2011 году.

Он выиграл с клубом 15 трофеев и стал самым титулованным игроком в истории «Сити».

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