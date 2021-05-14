Стивен Джеррард – одна из величайших фигур в истории «Ливерпуля». Лидер и капитан, который не оставлял клуб в беде, забивал сумасшедшие мячи, приносил трофеи и выкладывался по полной даже в безнадежных ситуациях. Англичанин вдохновил команду на Стамбульское чудо, выцарапал победу в Кубке Англии у «Вест Хэма», участвовал в разгромах «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Суровый кэп дарил болельщикам ощущение преемственности поколений. Он одинаково красиво и точно лупил издали в начале 2000-х и в середине 2010-х, изящно ассистировал и Майклу Оуэну, и Фернандо Торресу, тащил «Ливерпуль» под руководством Жерара Улье и Рафы Бенитеса.

Стиви Джи казался вечным – в сезоне-2013/14 33-летний англичанин идеально взаимодействовал с Луисом Суаресом и Дани Старриджом, а потерю скорости и резкости компенсировал профессионализмом, дисциплиной, опытом, видением поля и харизмой. Сказка закончилась 27 апреля, когда Джеррард поскользнулся и подарил мяч Демба Ба, а сенегалец реализовал момент, принес победу «Челси» и обострил борьбу за чемпионство. Команда Брендана Роджерса по-прежнему опережала «Манчестер Сити», но обидное поражение надломило скаузеров – в следующем туре они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и отдали трофей «горожанам».

С этой неудачи начался закат Джеррарда. Капитан был не единственным виновником катастрофы, но лучше других понимал горечь болельщиков, поэтому страдал от чувства вины и брал на себя ответственность за обманутые ожидания. Падение нанесло Стиви психологическую травму, и уже в следующем сезоне он лишился статуса неприкасаемого. Из неоспоримого игрока стартового состава кэп превратился в почтенного ветерана: реже подключался к атакам и мало забивал, чаще ошибался у своих ворот и оставался в запасе. Ситуация злила Джеррарда настолько, что тот решил покинуть клуб, за который выступал всю карьеру. В январе 2015-го «Ливерпуль» официально объявил об уходе легенды на правах свободного агента по окончании сезона.

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Стивен Джеррард в запасе на матче ЛЧ против «Реала» Фото: Getty Images

Полузащитник почти не участвовал в противостоянии с «Реалом» в групповом этапе ЛЧ и не спас команду от провала в других турнирах: семь поражений только в первом круге Премьер-лиги, вылет от «Челси» в полуфинале Кубка лиги и от «Бешикташа» в 1/16 Лиги Европы. Легко представить, какие эмоции вызывал затянувшийся кризис и разочаровывающий финал великой карьеры у игрока, который всегда ставил только максимальные цели. Джеррарда переполняли обида, злость, разочарование и усталость. Он видел, как мощная команда катится в пропасть: Суарес сбежал в «Барсу», Старридж постоянно лечился, а руководство игнорировало проблемы.

Трансферы Рики Ламберта и Марио Балотелли символизировали упадок. Великий клуб еще недавно претендовал на титул, а теперь откатился в середину таблицы и боролся за попадание в еврокубки. Джеррард с трудом мирился с упадком – он всю карьеру как супергерой спасал «Ливерпуль», подменял ушедших звезд и удерживал команду в элите, несмотря на экономические трудности, но теперь ощущал бессилие. Прежние достижения отошли на второй план, остались только неудачи, каждая из которых лишала капитана равновесия и подпитывала ярость.

Терпение Стивена иссякло в марте, когда Роджерс оставил его в запасе на две игры подряд. Англичанин еще мог смириться с ролью джокера в матче против «Суонси», но решение исключить его из старта против «Ман Юнайтед» довело капитана до края. Он с детства учился ненавидеть «красных дьяволов» и привык унижать их на поле, но в этот раз следил за одноклубниками со скамейки. С тех пор как тренер в середине недели объявил примерный состав, Джеррард знал: если 22 марта его выпустят на замену, он сделает все, чтобы отыграться за беспросветный мрак последних месяцев.

Брендан Роджерс и Стивен Джеррард Фото: Getty Images

Возможность представилась даже раньше, чем он думал. «Ливерпуль» провалил первый тайм на «Энфилде» и проигрывал 0:1 после гола Маты. Хозяевам не хватало энергии и драйва, они действовали против «Манчестера» так же, как против любого другого соперника. Такой подход распалил Джеррарда еще сильнее – он не злился ни на кого конкретно, но считал позорным такое отношение команды в самом принципиальном матче сезона. Роджерс согласился, что игре нужно больше страсти, и выпустил Стиви вместо Адама Лалланы уже в перерыве.

События развивались стремительно – капитан настолько сосредоточился на предстоящей схватке, что даже не отреагировал на приветственное напутствие Джордана Хендерсона. Как только судья просигнализировал о начале второго тайма, Джеррард ринулся в бой. Он знал, что больше никогда не сыграет против «Ман Юнайтед» в АПЛ, и мечтал, чтобы последний тайм великого противостояния перед уходом из «Ливерпуля» вошел в историю. Стивен настроился на подвиг, но слишком сильное эмоциональное напряжение, накопившееся разочарование и желание проявить себя сработали против него: перфоманс капитана запомнился совсем не благодаря героизму.

Буквально через несколько секунд после возобновления игры Джеррард жестко подкатился под Мату, но не успокоился даже после успешного отбора. Уже в следующем эпизоде он отдал передачу и ушел от агрессивного отбора Андера Эрреры. Действия баска настолько возмутили Стивена, что тот поддался гневу: наступил на лежащего противника и вложил в удар всю злость, которую сдерживал последний год. Мартин Аткинсон тут же остановил игру – перед растерянным полузащитником «Ливерпуля» мелькнула красная карточка. Нарушение получилось настолько грубым, что судья не сомневался ни секунды.

Уэйн Руни, Маруан Феллайни и Стивен Джеррард Фото: Getty Images

Джеррард даже не протестовал – понял, что ошибся и навлек на себя неприятности, как только шипы впились в ногу соперника. «По пути с поля я спросил себя: «Что ты наделал?» – вспоминал Стивен. – Мне понадобилось всего 38 секунд, чтобы удалиться против «Ман Юнайтед». На протяжении этого камео я поддался ярости и впал в безумие». Победа или хотя бы ничья сгладили бы шок от удаления, но гости довели дело до конца: Мата оформил дубль шикарным ударом через себя, а «Ливерпуль» ответил лишь одним голом Старриджа.

Позже Джеррард рассказал, как его взбесили провокационные кричалки фанатов и унылое выступление одноклубников: «Пока я разминался, до меня постоянно доносились их издевательские песни с гостевого сектора. Он пели, как я упал и отдал мяч Демба Ба, а затем, как мы почти выиграли чемпионство. В первом тайме мы играли вяло и почти не вступали в единоборства. Это противоречило всему, что заложено в моей ДНК. Против «Манчестер Юнайтед» необходимо идти в подкаты и драться. Моя игра основывалась на эмоциях, и я чувствовал, что именно особый настрой помогал мне в лучших матчах. Но иногда я неправильно определял баланс между заряженностью на борьбу и агрессией – это именно тот случай».

Стивен Джеррард разминается перед матчем против «МЮ» Фото: Getty Images

Вспышка гнева в игре с «Юнайтед» получилась даже более обидной, чем падение против «Челси»: она не стоила «Ливерпулю» титула, но тогда Джеррард поскользнулся случайно, а сейчас специально настроил себя на войну и не справился с эмоциями. «Я уверен, что потеря места в составе на игру против «Суонси», а затем на матч против «МЮ» обернулась для него разочарованием, – рассуждал бывший одноклубник Стиви Джейми Каррагер. – Он провел в «Ливерпуле» 18 лет и все это время считался лидером, центральной фигурой. Он никогда не оставался в запасе и рассчитывал выходить с первых минут всегда, если не был травмирован. Такое происходило с ним впервые, а игра «Ливерпуля» в первом тайме его разочаровала. Он смотрел на других футболистов и думал: «Почему я не на поле?»

Как и в прошлом сезоне, одно индивидуальное действие Джеррарда перечеркнуло надежды всей команды. После поражения от «МЮ» скаузеры выиграли только два из восьми матчей и заняли в чемпионате шестое место, а в последнем туре пропустили шесть мячей от «Стока». Несмотря на подобное унижение, худшим моментом сезона для Стиви все равно стало помешательство против Эрреры. Именно оно лишило капитана красивого прощания и перечеркнуло действительно выдающиеся перфомансы в предыдущих матчах с «красными дьяволами».

Полузащитник извинился перед одноклубниками и болельщиками, тепло поблагодарил родной клуб и все равно уехал с «Энфилда» легендой, но едва ли простил себя за роковую ошибку. С тех пор 38 секунд кошмара и позорное удаление – такая же неотъемлемая часть его грандиозного наследия, как гениальные голы, эффектные подкаты и титулы.

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