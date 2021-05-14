Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не пожал руку главному тренеру Юргену Клоппу после победы над «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного матча АПЛ.
После финального свистка Клопп вышел на поле, чтобы пожать руки игрокам обеих команд, но Мане покачал головой и прошел мимо него.
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Тренер прокомментировал инцидент и заявил, что никакого конфликта между ним и игроком нет. «Нет проблемы. Вчера на тренировке я поздно принял решение в пользу Жоты (о выходе в стартовом составе – Eurosport.ru), а парни привыкли, что обычно я все объясняю. Но времени на это не было. Все в порядке», – цитирует Клоппа Sky Sports.
- «Ливерпуль» выиграл у «МЮ» со счетом 4:2.
- Мане вышел на 74-й минуте, заменив Жоту.
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