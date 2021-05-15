Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор показал детскую фотографию, на которой он запечатлен в форме «Манчестер Юнайтед».
«У нас не было денег на настоящую футболку и форму, но это меня никогда не останавливало. Вперед, «Красные дьяволы!» – написал Конор в твиттере и отметил аккаунт «МЮ».
TwitterКонор Макгрегор в футболке «Манчестер Юнайтед»https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1393174236777304066Embed
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