Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити». Аргентинец уже назвал недельный оклад, который он хочет зарабатывать в Англии.

Представители Месси и «горожане» уже провели переговоры – клубу сообщили, что аргентинец готов подписать с «Сити» однолетний контракт. Условие Месси – его зарплата должна составить 580 тысяч евро в неделю после вычета налогов. Игрок готов включить в соглашение опцию продления на год, если «Сити» заплатит аргентинцу 29 млн евро за год, сообщает The Sun

Контракт Месси с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл 46 матчей, забил 37 мячей и сделал 11 ассистов.

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