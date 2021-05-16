Перед матчем 36-го тура АПЛ лучше всего расклад на игру описывала турнирная таблица. «Вест Бромвич» доживает последние встречи в АПЛ, а «Ливерпуль» озлобленно вгрызается в каждого соперника в надежде попасть в ЛЧ. Сэм Эллардайс уверял всех, что его команда помешает «красным» догнать «Челси», и это почти ему удалось.

Весь первый тайм можно было наблюдать высокий прессинг «дроздов» и несвойственный им быстрый выход в атаку. Уже на 15-й минуте в ворота Алиссона влетела пушка от Робсона-Кану. Никто не ожидал, что 19-я команда лиги доставит столько хлопот Клоппу.

Через полчаса игры все наладил шустрый лонгшот Салаха: египтянин положил крутой голешник из-за пределов штрафной. Весь второй тайм – качели быстрых атак с одной половины поля на другую. Не удивительно, что команды набегали на четыре гола (два отменили) и 22 угловых.

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Мохамед Салах Ливерпуль Вест Бромвич Фото: Eurosport

Последний корнер случился уже в компенсированное время у ворот «Вест Бромвича». В штрафную полетел Алиссон и замкнул точнейшую подачу Александра-Арнольда. Мяч в воротах – победа «Ливерпуля» (1:2). Бразильский вратарь подарил «Ливерпулю» надежду на ЛЧ и после финального свистка не сдержал слез. Камера запечатлела момент, как Клопп обнял Беккера, успокаивая звезду матча.

Только в послематчевом интервью вратарь рассказал, почему гол (да, неожиданный, да, классный) вызвал такие эмоции: «Это были тяжелые месяцы в моей жизни. Но футбол это и есть моя жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы мой отец был жив и увидел, что сегодня произошло. Но я надеюсь, что он там, на небесах, видит это и радуется. Я хочу посвятить этот гол своей семье».

В феврале этого года трагически ушел из жизни отец Алиссона, Жозе Беккер. Ему было всего 57 лет. Беккер-старший утонул в реке. Вместе с женой он плавал на территории собственного участка, но в один момент пропал из поля зрения жены. Тело нашли не сразу: сначала объявили в розыск, затем пригнали бригаду спасателей из соседнего бразильского городка. Нашли Жозе только спустя семь часов.

С момента трагедии прошло уже полгода. За это время Алиссон не общался с журналистами и практически исчез с медийных радаров. В тяжелый момент с кипером были не только семья, но и вся команда. Клопп не остался в стороне и всячески поддерживал игрока. В одной из программных заметок тренер писал: «Я хочу сказать Алиссону, как сильно эта команда и этот клуб любят его и его семью».

Алиссон принес победу «Ливерпулю» Фото: Getty Images

Именно Жозе Беккер повлиял на будущее сыновей. «У меня семья вратарей. Мой отец выступал за рабочую команду, мама играла в гандбол, дед играл в футбол на любительском уровне», – вспоминал Алиссон.

В одном из интервью кипер «красных» рассказал: «ЧМ-1998, мне 5 лет, брату Муриэлу 10. Мы смотрели полуфинал Бразилия – Нидерланды в доме тети. Там была вечеринка: много еды, большой торт. Матч шел к пенальти – отец и дядя сходили с ума. Они не выдерживали давление, даже сидеть не могли. Когда Таффарел взял последний пенальти, отец рванул из гостиной на кухню, и что потом? Он врезался прямо лицом в торт! И потом побежал обратно в гостиную, с лицом в торте, и кричал: «Мы в финале, мы в финале!» Это было самое смешное, что я видел в детстве. Мой отец был сумасшедшим – в хорошем смысле этого слова».

На днях Алиссон попал в заявку Бразилии и уже скоро выступит на Кубке Америки. К сожалению, отец не увидит, как его сын вытаскивает национальную команду. Как не увидел и чудесный гол в ворота «Вест Бромвича», который сделал «Ливерпуль» чуть ближе к Лиге чемпионов.

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