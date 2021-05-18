В 60-е медсестры детской больницы «Бут-Холл» в Манчестере системно задавали прибывшим один и тот же вопрос: «Сити» или «Юнайтед»? В одном конце палаты висел плакат с легендой «горожан» Колином Беллом в голубой джерси, в другом – фото Джорджа Беста в красном, элегантно рассекающего между подкатами соперников. Комната в госпитале была городом в миниатюре – он тоже был разделен на две части.

В конце прошлого века диспозиция серьезно поменялась: «Юнайтед» обыграл «Баварию» в том самом финале Лиги чемпионов 1999 года и оформил требл, а «Сити» болтался в третьем английском дивизионе. На одну из кубковых игр «горожан» в том сезоне пришли 3007 человек – худшая посещаемость в истории команды.

В 2002 году Адам Браун из Института массовой культуры при Манчестерском университете провел исследование, в рамках которого постарался положить конец вечным спорам о футбольной принадлежности города. Основным показателем было число держателей сезонного абонемента с манчестерской пропиской: на трибунах «Олд Траффорд» таких набралось 7808 человек, на «Мейн Роуд» – 6678.

Трансферы Икарди вернется в Италию, Левандовский нужен «ПСЖ». Слухи дня ВЧЕРА В 19:41

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Последующие 20 лет вновь внесли серьезные коррективы, и исследование Брауна потеряло актуальность, но даже тогда цифры скорее говорили в пользу «Сити»: команда выступала классом ниже, но на местном уровне достойно выдерживала конкуренцию самого успешного клуба страны. Для болельщиков будущего выбор не стоит – «горожане» утверждают , что у них самая молодая фанбаза в Европе и больше всего английских поклонников в возрасте от 7 до 12 лет.

Синяя часть Манчестера активно эксплуатирует исторически сложившееся представление о том, что местные фанаты в основном поддерживают именно «горожан» – якобы им претит раскрученный бренд «Юнайтед», стремящийся к глобализации и завоеванию международного рынка. Как рассказал The Athletic бывший сотрудник «Сити», клуб охотно развивал этот миф: дорогостоящие новички послушно повторяли нарратив о том, что все хардкорные фанаты в Манчестере носят лазурно-голубые джерси, хотя часто футболисты узнавали об этом прямо на презентации.

Болельщики «красных дьяволов» обвиняют «шумных соседей» в создании стереотипа: «горожане» завидовали и при любом удобном случае твердили, что у «Юнайтед» больше поклонников в Сингапуре или Токио, чем в самом Манчестере. Во времена расцвета при Фергюсоне «горожанам» было настолько нечем гордиться, что они самоутверждались через принижение «МЮ».

Фанаты «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Теперь такой номер не прокатит – команда с «Этихада» нацелена на те же международные рынки, что и «Юнайтед». «Красные дьяволы» по-прежнему доминируют в соцсетях, у команды почти 140 млн подписчиков в фейсбуке, твиттере и инстаграме. У «Сити» суммарно почти вдвое меньше, но клуб над этим работает: по их подсчетам, с 2014-го отрыв «МЮ» сократился наполовину.

Заполняемость «Олд Траффорд» в Премьер-лиге не опускалась ниже 99% с 1997 года, а клуб в публичных заявлениях гордо называет себя самым популярным на планете. Если верить аналитикам «Юнайтед», у команды 1,1 млрд поклонников по всему миру – каждый седьмой человек болеет за «красных дьяволов».

Все это дает «горожанам» повод гордо называть себя «клубом для народа», приглашать в чемпионскую раздевалку местного селеба Ноэла Галлахера и регулярно подчеркивать связь с культурой Манчестера – например, дизайн домашней формы «Сити» в сезоне-2020/21 отсылает к городской мозаике.

Автор The Athletic Дэниел Тейлор поговорил со многими спортивными журналистами из Манчестера, и они в один голос опровергают стереотип – широкое представительство фанатов «МЮ» на юге Англии и за пределами страны не отменят их преобладания в самом городе. Протесты последних недель – еще одно доказательство большой численности местной фанбазы, но отставки Глейзеров требуют те же люди, кто в 2005 году противился их приходу в клуб.

Тейлор, живущий в Манчестере и специализирующийся на местных командах, на личном примере демонстрирует влияние футбольных результатов на разделение симпатий внутри города. Его сын из последнего класса начальной школы доложил, что все ребята в его группе болеют за «Сити» – за исключением небольшой горстки фанов «Ливерпуля». Дэниелу это показалось странным, и он попросил сына повторить эксперимент в параллели – итог тот же, ни одного «красного дьявола». Это трудно назвать репрезентативной выборкой, и результат мог быть иным в любой другой школе любого другого района Манчестера, но пример показательный – за последние 10 лет «Сити» взял пять кубков Премьер-лиги, а в конце мая сыграет в первом финале Лиги чемпионов.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Споры о самой популярной команде города не закончатся никогда, но футбольные успехи «Сити», их грамотный маркетинг и построение бренда постепенно позволяют команде сокращать отставание от «Юнайтед» по степени глобального влияния. А внутри города – полностью завоевывать симпатии молодой аудитории болельщиков. Если в палатах детских больниц Манчестера до сих пор есть разделение на синюю и красную части, то постер с Кевином де Брёйне точно пользуется большей популярностью, чем плакат с Полем Погба. Будущее за «горожанами».

Чемпионат Англии Месси требует у «Сити» 580 тысяч евро в неделю (The Sun) ВЧЕРА В 10:03