В матче 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вонзил в ворота соперников удивительный мяч приблизительно с 35 метров.

«МЮ» быстро разыграл мяч благодаря точному выносу Де Хеа – испанец сделал передачу на Фернандеша, а тот отдал Кавани, который уже в центре поля вышел практически один на один с вратарем. Немного пробежавшись, Эдинсон пробил и закинул мяч точно за спину Альфонсу Ареоля.

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

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Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

Гол Эдинсона Кавани Фото: Getty Images

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

В этом сезоне АПЛ Кавани провел 25 матчей, забил девять мячей и отдал три передачи.

«МЮ» занимает второе место в турнирной таблице, «Фулхэм» идет на 18-й строчке.

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