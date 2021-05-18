В матче 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вонзил в ворота соперников удивительный мяч приблизительно с 35 метров.
«МЮ» быстро разыграл мяч благодаря точному выносу Де Хеа – испанец сделал передачу на Фернандеша, а тот отдал Кавани, который уже в центре поля вышел практически один на один с вратарем. Немного пробежавшись, Эдинсон пробил и закинул мяч точно за спину Альфонсу Ареоля.

Эдинсон Кавани

Фото: Getty Images

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Эдинсон Кавани

Фото: Getty Images

Эдинсон Кавани

Фото: Getty Images

Гол Эдинсона Кавани

Фото: Getty Images

Эдинсон Кавани

Фото: Getty Images

  • В этом сезоне АПЛ Кавани провел 25 матчей, забил девять мячей и отдал три передачи.
  • «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице, «Фулхэм» идет на 18-й строчке.
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