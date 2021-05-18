Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Амад Диалло прошлись с флагом Палестины после матча 37-го тура АПЛ.

Игроки поддержали страну в конфликте с Израилем – власти решили выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. По последним данным, c начала конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

Чемпионат Испании Райола: о Суперлиге, обмене Погба на Азара и будущем Холанна 01/05/2021 В 15:44

«МЮ» сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.

Манкунианцы идут на втором месте в таблице АПЛ с 71 очком.

Футбол 4-й Кубок Лиги у «Сити», «Барса» догнала «Реал», проблемы «Юве» 25/04/2021 В 21:01