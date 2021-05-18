Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Амад Диалло прошлись с флагом Палестины после матча 37-го тура АПЛ.
Игроки поддержали страну в конфликте с Израилем – власти решили выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. По последним данным, c начала конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.
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- «МЮ» сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.
- Манкунианцы идут на втором месте в таблице АПЛ с 71 очком.
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