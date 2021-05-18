Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо забил «Челси» в матче 37-го тура и установил уникальный рекорд английской Премьер-лиги. Форвард отличился голом в каждый день недели в течение сезона.

26 апреля, в понедельник, нападающий забил «Кристал Пэлас». Мяч «Челси» 19 мая пришелся на вторник, а 3 февраля Ихеаначо забил «Фулхэму» – это случилось в среду. 22 апреля, в четверг, Келечи отличился в матче с «Вест Бромом», а 7 мая, в пятницу, вонзил «Ньюкаслу». Ворота «Брайтона» форвард поразил 6 марта, в субботу. Уже в следующем туре футболист оформил хет-трик «Шеффилду», игра пришлась на воскресенье.

Всего в нынешнем сезоне АПЛ Ихеаначо провел 23 матча и забил 11 мячей.

Предыдущим клубом Ихеаначо был «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии «Лестер» нашел замену Варди. Ихеаначо зажегся после дна 12/05/2021 В 07:00

Кубок Англии Лютый привоз «МЮ» в начале игры с «Лестером». Что это было? 21/03/2021 В 21:31