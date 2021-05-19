В конце матча 37-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» футболисты обеих команд устроили массовую потасовку.

Защитник «Лестера» Рикарду провел грубый прием, и Антонио Рюдигер толкнул его в ответ. Вскоре в конфликт ввязались остальные футболисты, включая покинувшего ворота голкипера «синих» Эдуара Менди.

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Примечательно, что за участие в драке желтую карточку получил футболист «Лестера» Дэниел Амартея, который запомнился неспортивным поведением после победы над «Челси» в финале Кубка Англии. Ганец провел тот матч на скамейке запасных, а затем в раздевалке на камеру швырнул за спину вымпел «синих». В недавней игре он также не появился на поле, но ринулся в гущу игроков, когда назрела потасовка.

«Челси» выиграл со счетом 2:1, взяв реванш за поражение в финале Кубка Англии.

Лондонцы обошли «Лестер» в турнирной таблице и поднялись на третье место.

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